Slovenski trio se vrača pod španske koše

Klemen Prepelič in Alen Omić se bosta v tekmovalni pogon vrnila v drugi polovici junija.

Klemen Prepelič in Alen Omić se bosta v tekmovalni pogon vrnila v drugi polovici junija. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ekipe bodo razdeljene v dve skupini, tako da bo vsako moštvo odigralo vsaj pet tekem. Prva dva kluba iz vsake skupine se bosta uvrstila v polfinale, ki bosta enako kot finale potekala na eno tekmo.

Začetek 17. junija, prvak bo znan 30. junija

Zaključni turnir lige ACB se bo v Valencii začel 17. junija. Skupinski del se bo končal 26. junija, nato sledi dan odmora, prvak Španije pa bo znan 30. junija.

Ekipe bodo v skupine razdeljene glede na uvrstitve v prvenstvu, ki je bilo prekinjeno sredi marca zaradi izbruha novega koronavirusa. V skupini A bodo nastopali Barcelona, ki je bila vodilna po 23 krogih, Iberostar Tenerife, Bilbao, Baskonia Vitoria, Unicaja Malaga in Joventut iz Badalone. V skupini B so Real Madrid, Zaragoza, MoraBanc Andorra, Valencia, Burgos in Herbalife Gran Canaria.

Šest ekip, razvrščenih od 13. do 18. mesta, je že končalo sezono, iz lige pa ne bo izpadlo nobeno moštvo.

Od slovenskih igralcev na delu v Španiji se torej na parket vračajo Zoran Dragić (Baskonia), Klemen Prepelič in Alen Omić (oba Joventut). Člana španske lige sta tudi Anthony Randolph (Real Madrid), ki je trenutno poškodovan, in Martin Krampelj (MoraBanc Andorra), ki se je po sedmih nastopih v drugem delu sezone vrnil v Cedevito Olimpijo.

