Sodniška odločitev ni zmedla junaka Murića in soigralcev, za nagrado so dobili novo pot v Beograd

Ni še konec. Košarkarji Cedevite Olimpije so pred devet tisoč navijači v izjemno razburljivem obračunu po podaljšku na kolena spravili favorizirano evroligaško Crveno zvezdo, ki so ji sodniki podarili dodatnih pet minut igre, in v polfinalu seriji lige ABA izsilili odločilno tretjo tekmo, ki bo v petek v Beogradu. "Nenehno sem govoril, da nam malo manjka. Poudarjal sem, če se napolnijo Stožice, lahko zmagamo. Navijači so nam na koncu dali zagon. Brez njih ne bi imeli te energije. Povsem izmučen sem," je po veliki zmagi povedal junak tekme Murić.

Nadaljevati ali končati? To vprašanje so imeli pri Cedeviti Olimpiji odprto pred drugo polfinalno tekmo lige ABA proti Crveni zvezdi. Pred glasnimi devet tisoč navijači, kar je rekord letošnjega regionalnega tekmovanja, so želeli jasno nadaljevati popotovanje v ligi, a se je kmalu po začetku vse skupaj bolj nagibalo k besedi končati. Gostje so namreč po neverjetni seriji petih trojk vodili že z 19:7.

Košarkarji Crvene zvezde so sprva brez večjih težav rešetali ljubljansko obrambo. Izbranci Jurice Golemca so potrebovali kar nekaj časa, da so uredili svoje vrste in ob koncu prve četrtine začeli loviti priključek k favoriziranim gostom.

Po 15 minutah in pol je izdatneje završalo v Stožicah, potem ko je Edo Murić s trojko prvič na tekmi popeljal svoje moštvo do vodstva (36:34). Obramba domače zasedbe je bila bistveno bolj čvrsta, kar se je odražalo v tem, da je evroligaška ekipa v drugi četrtini dosegla vsega 15 točk. A jo je zaključila tako, kot je začela tekmo. S trojko, v režiji Ognjena Dobrića za vodstvo s 44:43.

Veliko je bilo v igri in temu primerna je bila tudi nervoza na obeh straneh. V nadaljnjih desetih minutah so navijači videli vsega 26 točk, Cedevita Olimpija pa je dobila četrtino s 16:10. Povsem ob koncu je dobesedno eksplodiralo na tribuni, ko je Yogi Ferrell šele v petem poskusu zadel trojko za 59:54.

Slabše izvajanje prostih metov oteževalo delo

Navijači so bili v ekstazi. Pogled so uperili proti kapetanu Jaki Blažiču, ta je do tega trenutka dosegel vseh osem točk z linije, ki označuje proste mete. Pred njim je bila priložnost, da popelje domačo ekipo do prednosti sedmih točk, a je nova prosta meta zgrešil. Nasploh so jih Ljubljančani slabo izvajali, saj so jih ob vstopu v zadnjo četrtino od 29 poskusov pod streho pospravili 20.

Če bi bile roke le malo bolj natančne, bi bila prednost višja od petih točk (59:54). Ni minilo veliko časa in obzorja Cedevite Olimpije so se še izdatneje razširila, ko je na semaforju pisalo 64:56. Pričakovati je bilo mogoče, da se košarkarji evroligaškega moštva ne bodo kar tako predali. Hitro so zrežirali delni izid 6:0 in ujeli priključek.

Edo Murić o sporni sodniški odločitvi za podaljšek Povsem ob koncu rednega dela je bilo v počasnem posnetku jasno videti, da je Crveni zvezdi zmanjkalo časa za met, a so sodniki po ogledu posnetka videli nekaj drugega in priznali koš Luki Mitroviću, povrhu vsega pa dosodili še prekršek in po dodatno zadetem prostem metu je izsilil podaljšek. Foto: Vid Ponikvar "Izbili smo si iz glave. Veliko informacij smo dobili, da je čas potekel, ni potekel. Trener nam je rekel, naj pozabimo. Danes smo morali dvakrat zmagati," je dejal Murić, ki si je po tekmi ogledal posnetek in ga pokomentiral z naslednjimi besedami: "Razlogov je veliko, vsi smo ljudje. Ne verjamem, da je bilo kaj namernega. Veliki pritiski so v ligi. Igra se za Evroligo. Vse moraš pričakovati. Za nas je pomembno, da smo osredotočeni na tekmo. Nadzorujemo lahko, kar lahko. Preostalo ni v naši moči. Vsaka sekunda na parketu je pomembna."

Tako košarkarji slovenskega predstavnika kakor tudi navijači so verjeli, da lahko Crvena zvezda pade. Da bo o potniku v veliki finale lige ABA odločala petkova odločilna tekma v Beogradu. Murić je z novo trojko in kmalu zatem še z zadetima prostima metoma poskrbel, da je dobre tri minute pred koncem prednost Olimpije znašala debelih devet točk (71:62).

Drama ob koncu, Crvena zvezda izgubljeno tekmo s pomočjo sodnikov pripeljala do podaljška

V pičli minuti so gostje še enkrat zapretili. Z dvema trojkama so prisilili Golemca, da je poklical košarkarje na krajši posvet za bolj miren in preudaren zaključek. A je bilo še bolj napeto. Luka Mitrović je imel priložnost, da ekipi poravna pri 72:72, vendar je zgrešil prosti met. K sreči ni bil natančen niti Austin Hollins in Olimpiji se je odprla pot do velike zmage.

Foto: Vid Ponikvar

Crvena zvezda je 4,5 sekunde pred koncem zapretila in znižala na vsega točko zaostanka (73:74). Najboljši strelec tekme Murić (21 točk) je ob pričakovanem prekršku 3,7 sekunde pred koncem hladnokrvno zadel prosta meta in vse je kazalo, da se bo s soigralci veselil velike zmage.

Ljubljančani niso želeli prekrška in so dovolili gostom, da so vrgli za tri točke. Nikola Ivanović je zgrešil met, a s tem drame še ni bilo konec. Ko so vsi v dvorani mislili, da je zmaga domača, se je ob metu Luke Mitrovića oglasila sodniška trojka, ki je priznala koš, čeprav se je čas ob njegovem metu že iztekel. Tudi po ogledu videoposnetka se njihovo mnenje ni spremenilo in so tako podarili Beograjčanom možnost, da izsilijo podaljšek. Luka je bil tokrat natančen in sledilo je dodatnih pet minut igre.

Murić junaško popeljal Cedevito Olimpijo do odločilne tekme

Tega so bolje odprli domači in po prvem zadetem metu iz igre kapetana Blažiča je pri vodstvu z 80:76 završalo med navijači, ki so bučno spremljali dvoboj na tribunah. Še bolj huronsko je bilo po trojki osrednjega junaka Murića, ta je ob prekršku zadel trojko in še dodatni prosti met za 84:78. Takrat so košarkarji Olimpije končno razorožili goste in ob koncu v velikem slogu pripeljali tekmo do konca, pred navijači slavili zmago in izsilili odločilno peto tekmo, ta bo v petek v Beogradu.

Foto: Vid Ponikvar

"Nenehno sem govoril, da nam malo manjka. Poudarjal sem: če se napolnijo Stožice, lahko zmagamo. Navijači so nam na koncu dali zagon. Brez njih ne bi imeli te energije. Povsem izmučen sem. Oni so tisti, ki so iz nas iztisnili zadnje atome moči. Sanje so igrati pred polnimi Stožicami," je bil vidno presrečen junak tekme Murić.