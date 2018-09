Sloviti hrvaški trener Bosancem priskočil na pomoč

''Prosili so me za pomoč in privolil sem. BiH bom vodil na naslednjih dveh tekmah, po tem pa bomo videli, kako naprej. Čaka nas veliko dela, vsi se zavedamo, da moramo dati vse od sebe,'' je za Dnevni Avaz dejal hrvaški strokovnjak. BiH se bo na naslednjih dveh tekmah kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu udaril s Finsko in Češko.

Repeša je v svoji trenerski karieri vodil številne klube (Cibona, Cedevita, Armani, Unicaja), kot selektor je dvakrat vodil reprezentanco Hrvaške.