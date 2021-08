Slovenske košarkarice splezale po lestvici, Nika Barić pa si želi več spoštovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) v četrtek objavila posodobljeno lestvico najboljših moških reprezentanc na svetu - Slovenija na njej zaseda 4. mesto, je danes razkrila še novo razpredelnico za dekleta. Slovenke so napredovale za pet mest in so zdaj 25. reprezentanca na svetu oziroma 16. v Evropi.