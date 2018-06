Slovenska košarkarska reprezentanca 3x3 v četrtfinalu SP

Slovenska košarkarska 3x3 reprezentanca se je z izkupičkom treh zmag in enega poraza uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva v Manili. Slovenci so danes odpravili Estonce in Indonezijce, v petek so bili boljši od Japonske, izgubili pa proti reprezentanci Poljske, a kljub porazu osvojili prvo mesto v skupini.

V četrtfinalu se bodo pomerili z Ukrajino, tekma bo v torek ob 8.50.

Slovenci so drugi tekmovalni dan odprli z izjemno pomembnim srečanjem proti Estoniji. Košarkarji iz dežele ob Baltiku so vodili zgolj pri rezultatu 1:0 in 7:6, sicer pa so bili ves čas spredaj slovenski košarkarji. Tekmo je s petimi zaporednimi točkami odprl Gašper Ovnik. Po polovici igralnega časa je bil izid poravnan na 7, nato pa so slovenski košarkarji pokazali svojo kakovost. Končni rezultat 21:15 je s košem za dve točki ob izteku igralnega časa postavil ravno Ovnik, ki je bil z devetimi točkami najboljši strelec tekme.

Košarkarji s slovensko zastavico na dresu so tudi zadnje srečanje skupinskega dela odprli odločno. Po treh minutah je na semaforju pisalo že 6:1. Nadaljevanje ni prineslo sprememb. Slovenci so z ekipno igro popolnoma nadzirali tekmo in še pred iztekom prišli do najvišje zmage naše izbrane vrste na velikih tekmovanjih. Gašper Ovnik je dosegel devet točk, šest jih je dodal Simon Finžgar.

"Po tekmi med Poljsko in Estonijo, ki so jo slednji dobili z relativno nizkim rezultatom, je bilo spet popolnoma vse v naših rokah. Vedeli smo, kaj je potrebno storiti, da nam uspe ujeti prvo mesto v skupini. Trdi Estonci so bili neugoden nasprotnik, a smo v drugem delu tekme le prevesili tehtnico v našo korist, poleg tega pa dosegli še 21 točk. V drugo tekmo smo odšli maksimalno zavzeto in jo dobili predčasno, kar je bil tudi cilj. Zdaj se pravi boj šele začenja," je po predtekmovanju dodal Ovnik.

V četrtfinale se je poleg Slovenije uvrstila še Poljska.

Barve Slovenije na Filipinih zastopajo Adin Kavgić, Simon Finžgar, Gašper Ovnik in Anže Srebovt, ki sicer sestavljajo ekipo Piran 3x3. V tej sezoni so kot člani omenjene ekipe osvojili že tri mednarodne turnirje Fiba Challenger.