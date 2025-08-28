Slovenijo z Luko Dončićem čaka prvi test na letošnjem Eurobasketu: domačini Poljaki

Drugi dan evropskega prvenstva v košarki se tudi za Slovenijo začenja zares. Slovenski košarkarji se bodo ob 20.30 v razprodani dvorani Spodek v Katovicah pomerili z gostitelji Poljaki. Tekma bo imela še dodaten čustveni naboj, saj so prav Poljaki pred tremi leti Slovencem razblinili sanje o medalji.

Obe reprezentanci bosta imeli na tribunah močno navijaško podporo. V Katovice je včeraj z avtobusom krenilo kar tisoč slovenskih navijačev, veliko jih je na prvenstvo odpotovalo tudi v lastni režiji.

Eurobasket, 2. dan:

Četrtek, 28. avgust 2025

Na stavnicah so favoriti Slovenci, oboji pa poudarjajo, da je tekma iz Eurobasketa 2022 še živa v njihovih spominih – za Poljsko je bil to največji uspeh na Eurobasketih v zadnje pol stoletja. A mnogi tokrat napovedujejo povsem novo zgodbo. Mateusz Ponitka stavi na pomoč publike in trdo obrambo, Slovenija pa verjame, da bo pokazala boljši obraz kot na pripravljalnih tekmah in naredila prvi korak k izločilnim bojem.

Drugi tekmovalni dan bosta ob 14.00 odprli reprezentanci Gruzije in Španije ter Izraela in Islandije. Ob 17.00 se bo začela tekma med Belgijo in Francijo, ob 17.15 pa se bosta pod koše podali reprezentanci Bosne in Hercegovine ter Cipra. Ob isti uri kot Slovenija (20.30) se bosta pomerili tudi Grčija in Italija.

Slovence že jutri čakajo Francozi

Slovence naslednji test čaka v petek, ko se bodo ob 17. uri pomerili z aktualnimi evropskimi in olimpijskimi prvaki Francozi. V nedeljo jih čaka izbrana vrsta Belgije, po dnevu premora pa še Islandija in Izrael.

Preberite še: