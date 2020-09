Obeta se drama, sedma tekma Denverja in Utaha

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ligi NBA bo danes na sporedu zelo zanimiva sedma, odločilna tekma četrtfinala zahodne konference med Denverjem Vlatka Čančarja in Utahom, po kateri bodo svojega nasprotnika v polfinalu dobili košarkarji Los Angeles Clippers, ki so iz končnice izločili Dallas Luke Dončića. Prvak Toronto bo proti Bostonu skušal priti do druge zmage v polfinalu vzhodne konference.