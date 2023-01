Šenčur turnir v Banjaluki končal s porazom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčurja so četrti turnir lige Aba 2 v Banjaluki končali z izkupičkom 2-1. Po zmagah proti TFT Skopju in Sparsu so v 10. krogu izgubili s Širokim z 61:73 (18:21, 32:31, 49:50).