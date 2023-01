Domžalčani po preobratu strli odpor Krke

Domžalčani so preskočili tudi novomeško oviro in pozdravili jubilejno deseto zmago.

Domžalčani so preskočili tudi novomeško oviro in pozdravili jubilejno deseto zmago. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic

Košarkarji Helios Suns nadaljuje zmagoviti niz v ligi Aba 2. V slovenskem obračunu na turnirju v Banjaluki so premagali Krko in zabeležili jubilejno deseto zmago. Rezultat je bil 84:77 (20:20, 48:44, 62:64).

Novomeščani so šest minut pred koncem vodili 75:68, do zaključka tekme pa so dosegli vsega eno točko. Domžalčani so tako zadnjo četrtino dobili z 22:13.

Helios Suns je imel dva izstopajoča posameznika. Tadej Ferme je dosegel 22 točk, Blaž Mahkovic 19, po 13 oziroma 12 pa sta jih dodala Tibor Mirtič in Nenad Bačvić.

Pri Krki je Jurij Macura zbral 19 točk in 12 skokov, Mate Vucić se je izkazal z 18 točkami in 11 skoki, 15 točk pa je dosegel Radosav Spasojević.

Helios Suns ima na vrhu razpredelnice tri zmage prednosti pred najbližjimi zasledovalci, do konca rednega dela pa so še trije krogi oziroma en turnir, ki bo od 6. do 12. marca v Širokem Brijegu.

Krka je dva od treh porazov doživela v Banjaluki. Premoč je morala v prejšnjem krogu priznati tudi domačemu Borcu.