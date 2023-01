Šenčur do druge zmage v regionalnem tekmovanju

Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčurja so dosegli drugo zmago v regionalnem tekmovanju, ligi Aba 2. Na turnirju v Banjaluki so v deveti tekmi sezone premagali sarajevsko ekipo Spars Ilidža s 76:64.

Potem ko so pred dnevi na tem turnirju prekinili niz porazov v Aba 2 in premagali Skopje z 91:74, so Gorenjci dosegli še eno zmago. Pomerili so se z ekipo, ki je imela enak izkupiček zmag in porazov (1-7). Zdaj so se košarkarji iz Šenčurja nekoliko odlepili z dna lestvice.

Obračun je bil večinoma zelo tesen, je pa slovenski ekipi v odločilnih trenutkih uspelo priti do prednosti, ki jo je nato zanesljivo zadržala do konca. V prvem polčasu si nobena ekipa ni priborila večjega naskoka. Šenčur je nato prišel do prednosti osmih točk, a se je sarajevska ekipa v 29. minuti povsem približala in tudi povedla za točko (54:53).

Zadnjih 11 minut pa je nato pripadlo slovenski ekipi. Ilidža je namreč kar pet minut ostala brez dosežene točke, po vodstvu z 69:58 pa je Ggd Šenčur tekmo zanesljivo pripeljal do uspešnega razpleta. Nejc Martinčič je tekmo končal pri 15 točkah, 21 jih je dodal Emir Ahmedović.