Selektor Turčije razjezil vodstvo Fenerbahčeja

Ergin Ataman, ki je selektor turške košarkarske reprezentance, glavni trener Panathinaikosa ter tudi veliki navijač Galatasaraya, je izzval ogorčenje po torkovi nogometni tekmi. Ataman se je takrat obrnil proti navijačem Galatasaraya in z roko nakazal izid 3:1, s katerim je Galatasaray v velikem mestnem nogometnem derbiju ugnal Fenerbahče.

V taboru slednjega so burno reagirali in povlekli svoje igralce iz turške reprezentance, dokler bo selektor Ataman. "To, kar je naredil pred milijoni gledalcev, je povsem v nasprotju z ugledom in identiteto glavnega selektorja reprezentance," so zapisali pri Fenerju. "Reprezentanca pripada vsem. Vsak posameznik, ki je del te, se mora odgovorno obnašati. Takšno početje pa je nespoštljivo do reprezentance in naše države," so dodali. Ataman se je že opravičil za svojo potezo. "Nikakor ni bila moja namera meriti ali žaliti katero koli ekipo."