Slovenski ljubitelji košarke, pripravite se na tekmo slovenske reprezentance s Hrvaško, ki bo 30. junija v Stožicah, kjer boste lahko uživali v virtuozni predstavi Luke Dončića in Gorana Dragića ter preostale ekipe slovenskih mojstrov košarke, ki se bodo pomerili za kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023. To bo tudi prelepa priložnost, da se zahvalite Goranu Dragiću za vse izjemne trenutke, ki ste jih doživljali ob njegovih tekmah, saj se bo vrhunski igralec v tem ciklu tekem dokončno poslovil od dresa z državnim grbom.

Luka Dončić in Goran Dragić bosta 30. junija po petih letih znova združila moči na reprezentančnem parketu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Svetovno prvenstvo 2023 bodo med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 gostili Indonezija (Džakarta), Japonska (Okinava) in Filipini (Manila).



Kvalifikacijska tekma s Hrvaško v razprodanih Stožicah bo 30. junija, na Švedskem pa bodo igrali 3. julija.



SLO : HRV | Četrtek, 30. 6. 2022, ob 20.15 uri | Stožice

Nepozabni zlati kapetan z zadnjega EuroBasketa Goran Dragić, ki v pretekli klubski sezoni ni veliko igral, je zmeraj, ko je dobil priložnost, dokazal, da je še vedno vrhunski. Na veliko veselje ljubiteljev košarke se vrača za dve kvalifikacijski tekmi, predvsem z namenom, da se v Stožicah poslovi od navijačev.

Največja magneta za promocijo slovenske košarke Foto: Vid Ponikvar

Ob robu priprav na kvalifikacijsko tekmo v Stožicah smo s 36-letnim zvezdnikom iz Kosez poklepetali o tem, koliko mu pomeni podpora navijačev, od katerih se bo v sredo tudi poslovil, o košarki na splošno in zlati tekmi v Istanbulu.

Kot nam je povedal, posebnih ritualov pred tekmami nima, vedno poskrbi za dobro prehrano in veliko spanja. "Da na parket pridem spočit."

36-letni zmaj iz Kosez in prvi zvezdnik slovenske izbrane vrste Dončić Foto: Vid Ponikvar

Najprej šola, potem šport

Mladim ste velik športni in življenjski vzornik. Kakšno vlogo ima lahko košarka v življenju mladostnika?

Košarka ima lahko več različnih vlog. Lahko je način sprostitve in rekreacije, lahko je način za spoznavanje novih prijateljev. Ti pa košarka seveda lahko da tudi določeno mero discipline, saj se moraš držati določenih pravil, urnikov in podobno. Sam recimo sem moral vedno najprej narediti vse šolske obveznosti, šele nato sem šel lahko na igrišče.

Kaj je vam pomenila kot mlademu fantu?

Meni osebno je pomenila vse. Bila je moja droga.

Foto: Vid Ponikvar

"Veselim se znova zaigrati z Lukom, svojim bratom Zokijem in vsemi drugimi fanti"

Ena največjih tekem vašega življenja je bila gotovo finalna tekma EuroBasketa 2017. Kateri trenutki iz tiste tekme so vam ostali najbolj v spominu?

Zagotovo so mi najbolj v spominu ostali dvorana, polna slovenskih navijačev, slovenske zastave in glasno navijanje. Spomnim se seveda tudi Lukove poškodbe in svojih težav s krči ter kako so preostali fantje prevzeli odgovornost. Nikakor pa ne gre brez dviga pokala in tega, da se nam je na parketu ob dvigu pokala pridružil tudi moj brat Zoran.

V Stožicah boste na reprezentančnem parketu po petih letih znova združili moči z Lukom Dončićem na kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo. Ali se veselite te igre?

Seveda, veselim se znova zaigrati z Lukom, svojim bratom Zokijem in vsemi drugimi fanti – smo res prava ekipa in veselim se, da bomo skupaj ponovno združili moči. Prav tako se veselim znova nastopiti pred domačimi navijači, ki so nas podpirali vsa ta leta moje reprezentančne kariere in so nenazadnje naredili ogromno kilometrov, da so nam v Istanbulu pomagali do zlata!

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zaradi navijačev občutek, kot bi igrali doma

Kako pomembni so navijači na vaših tekmah, kako jih doživljate?

Kako pomembni so navijači, se je pokazalo leta 2017 v Istanbulu. Občutek smo imeli, kot da igramo doma. Dajo nam energijo in dodaten zagon takrat, ko to najbolj potrebujemo. Mi igramo zanje, oni navijajo za nas. Eni brez drugih ne moremo. Ob tej priložnosti bi se jim še enkrat rad zahvalili za njihovo podporo in upam, da se jih 30. junija v Stožicah zbere čim več in da bodo zelo glasni!

Kakšno tekmo si lahko obetamo 30. junija?

Obetamo si lahko dobro tekmo. Gre za kvalifikacijsko tekmo in ko si obe ekipi želita zmage, ko obe potrebujeta zmago, lahko pričakujemo dobro, borbeno tekmo. Kolikor mi je znano, bodo tudi Hrvati prišli v močni zasedbi, tekmovalnost pa je tako ali tako vedno prisotna na tekmah reprezentanc nekdanje skupne države.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Vsako leto organizirate Gogi kamp. Kakšno doživetje in življenjsko izkušnjo mladim ponujajo tovrstne športne počitnice?

Naš košarkarski kamp je res nekaj posebnega, saj ne le da imajo otroci po dva res kakovostna košarkarska treninga na dan, ampak spoznajo še številne druge aktivnosti, kot so ameriški športi, parašporti, delo gasilcev, cirkus in drugo. Seveda pa spoznajo tudi veliko novih prijateljev, saj je na kampu več kot sto otrok, letos jih bo celo 130. Ponosen sem tudi na to, da otroci teden dni preživijo brez telefonov in se tako zares lahko posvetijo novim prijateljem in drugim aktivnostim.