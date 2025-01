Se Dallasu brez Luke Dončića obeta še en boleč poraz?

Telički v zadnjem času niso najbolj blesteli, potem ko so izgubili tri zaporedne tekme. Dodatna težava je odsotnost Luke Dončića, ki zaradi poškodbe mečne mišice ne bo igral vsaj en mesec.

Foto: Reuters

Pri Dallasu, ki je zadnjo tekmo izgubil proti Houston Rockets, so sicer lahko računali na Kyrieja Irvinga in Klaya Thompsona, a njuna igra ni bila najboljša. Na tekmi sta dosegla vsak 16 točk, a s tem nista mogla preprečiti tretjega zaporednega poraza. Thompson je po tekmi tudi sam prevzel odgovornost, da je izgubil pet žog. Dejal je, da si česa takšnega ne more več privoščiti in da bo proti Clevelandu zagotovo boljši.

Poleg Dončića bo pri Dallasu manjkal še P. J. Washington, ki si je poškodoval koleno, prav tako pa ne bo Naji Marshalla, ki prestaja zadnjo tekmo prepovedi igranja, potem ko je na tekmi proti Phoenix Suns vihtel pesti.

Cleveland Cavaliers so na zadnji tekmi potolkli LA Lakers. Foto: Reuters

Cleveland lovi še deveto zaporedno zmago

Na drugi stari so košarkarji Cleveland Cavaliers v vrhunski formi, potem ko so nanizali osem zaporednih zmag. Na zadnji tekmi so prepričljivo odpravili Los Angeles Lakers (122:100). Kljub temu pa trener Kenny Atkinson gleda na dolgoročnejši cilj. Predvsem si želi, da bi njegovi varovanci še bolje igrali v končnici. Ne želi, da bi bili ekipa, ki blesti samo v rednem delu. Kavalirji imajo trenutno na svojem računu 29 zmag in le štiri poraze.

Kyrie Irving ima pri Dallasu eno ključnih vlog. Ob odsotnosti Dončića pride njegova vloga še bolj do izraza. Foto: Guliverimage

Tudi brez Dončića imajo dobro ekipo

Čeprav Dallas Mavericks igrajo brez slovenskega zvezdnika Luke Dončića, imajo še vedno v postavi kar nekaj zelo kakovostnih igralcev. Med njimi najbolj prednjačita Kyrie Irving in Klay Thompson, drugi igralci pa bodo morali izboljšati svojo igro, če želijo presenetiti favorizirani Cleveland.

Liga NBA, 3. januar:

Lestvica:

Preberite še: