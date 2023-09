Scariolo ni več trener Virtusa Bologne

Italijanski košarkarski strokovnjak Sergio Scariolo ni več trener Virtusa iz Bologne, je danes poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Pri 16-kratnih italijanskih prvakih v košarki so prekinili sodelovanja s Scariolo, potem ko se je z vodstvom kluba razšel o pogledih na igralsko sestavo in cilje.

Dvainšestdesetletni Scariolo je glavni trener kluba iz Bologne postal junija 2021, pred tem je tri leta deloval kot pomočnik trenerja v severnoameriški ligi NBA pri Toronto Raptors.

Kot je poročala Ansa, je odločitev o tem, da prekinejo sodelovanje s trenerjem padla po njegovem zadnjem odmevnem medijskem nastopu. "Trenerjeve izjave, objavljene v tisku 13. septembra, ki sledijo tistim, ki so bile objavljene na novinarski konferenci ob koncu sezone 27. junija, žal spodkopavajo vedrino in veliko navdušenost in zavzetost skupine Virtus in ekipe, ki se pripravlja na prve uradne obveznosti v novi tekmovalni sezoni s ciljem doseganja pomembnih rezultatov tako na nacionalni kot mednarodni ravni."

Scariolo je s Torontom leta 2019 osvojil šampionski prstan, s špansko reprezentanco pa je v preteklem desetletju osvojil več odličij, tudi štiri naslove evropskega prvaka in eno zlato odličje na svetovnem prvenstvu. Gre za edinega italijanskega trenerja, ki je osvojil tako NBA kot svetovno prvenstvo.

Scariolo je v sezoni 2013/14 vodil špansko Laboral Kutxo, v preteklosti pa je vodil tudi Himki, Unicajo, Real Madrid, TAU Ceramico in Fortitudo Bologno.

Alberto Serravalli, nekdanji pomočnik, bo začasno prevzel vodenje ekipe. Vest o tem, da bodo pri Bologni odstavili trenerja, je prvi sporočil novinar La Repubblice Walter Fuochi.

Italijanski trener je bil kritičen do razmer, pred katere je bil postavljen. Na vprašanje o igralskem kadru je dejal, da je kader sestavilo vodstvo in da je treba vsa vprašanja nasloviti nanj.

"Klub je sestavil to ekipo in dal mi jo je," je dejal. Ko so se pojavila vprašanja o ciljih sezone, se je Scariolo znova obrnil na vodstvo.