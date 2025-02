Samar uspešno debitiral v dresu Gran Canarie

Žiga Samar se je v Gran Canario preselil kot posojen igralec berlinske Albe. Za svoj novi klub je debitiral prvega februarja, ko je s soigralci v španski ligi ACB z 98:90 ugnali Leyma Coruno. Samar je igral 12 minut ter zabeležil tri točke, štiri skoke in dve podaji. Mike Tobey je dodal šest točk in pet skokov. Za zmago z 90:81 proti Bešiktašu v evropskem pokalu pa je prispeval 14 točk, sedem skokov in tri podaje.

V španski ligi bi morali spremljati tudi zanimiv dvoboj med Zoranom Dragićem in Edom Murićem. A Murić za Lleido ni zaigral. Ob Dragićevih 11 točkah ter štirih skokih in podajah je Bilbao zmagal z 91:75. Gregor Hrovat je odigral partijo proti zasedbi Le Rochelle. V 28 minutah je dosegel prav toliko točk ter imel še dva skoka in tri podaje. Tudi to pa ni bilo dovolj, saj je Dijon izgubil s tesnih 90:92.

Po poškodbi se je na tekmi lige Aba proti Splitu v dres Cedevite Olimpije vrnil Bine Prepelič. Igral je štiri minute ter dosegel dve točki, skok in podajo. Aleksej Nikolić je za ljubljansko zmago s 75:69 zabeležil 12 točk, tri skoke in šest podaj. Uspešen je bil tudi Dubaj. Najprej je s 95:66 ugnal Mego in nato z 98:74 še Borac. Klemen Prepelič je prispeval 11 oziroma 12 točk, proti Borcu pa dodal tudi kar devet podaj.

Dva boleča poraza je doživela novomeška Krka. V ligi OTP banka je s 83:89 klonila proti Rogaški, v ligi Aba pa po podaljšku z 92:97 proti Ciboni. Miha Cerkvenik je Rogaški nasul 22 točk, tri skoke in podajo, proti Ciboni pa dodal 14 točk, šest skokov in podajo. Podobno statistiko je zabeležil Tibor Mirtič. Proti Ciboni je dosegel 22 točk, tri skoke in podajo in proti Rogaški 12 točk, šest skokov in tri podaje.

V Los Angeles pa je že prispel Luka Dončić, ki bo tako kmalu predstavljen v dresu slovitih Lakersov. Dončić je bil v nedeljo del ene največjih menjav sredi sezone v zgodovini lige NBA. Los Angeles Lakers je od Dallasa prejel Dončića, Maxija Kleberja in Markieffa Morrisa v zameno za Anthonyja Davisa, izbor v prvem krogu nabora leta 2029 in Maxa Christieja.