"Rakete" v četrtem bobnu, a kot gostiteljice že uvrščene

V kvalifikacijah bo nastopilo 38 reprezentanc, le 16 pa jih bo zaigralo na evropskem prvenstvu. Slovenija in Izrael sta na EuroBasket kot gostitelja uvrščena neposredno, preostalih 14 pa bo vozovnico lovilo v kvalifikacijah, ki bodo v treh datumskih oknih.

Prvi cikel se bo odvil med 7. in 15. novembrom 2021, drugi bo na sporedu med 20. in 28. novembrom 2022, zadnji pa med 5. in 13. februarjem 2023. Osemintrideset reprezentanc bo razdeljenih v 10 skupin. Osem skupin bodo sestavljale po štiri reprezentance, v dveh skupinah pa bodo nastopile po tri. Poleg Slovenije in Izraela se bo na prvenstvo uvrstilo vseh deset zmagovalk kvalifikacijskih skupin ter najboljše štiri drugouvrščene reprezentance.

Žreb za moški SP zadnji dan avgusta

V torek, 31. avgusta, pa bo tekmece za svetovno prvenstvo 2023 dobil tudi #mojtim. Žreb kvalifikacijskih skupin se bo začel ob 12. uri, vse informacije o žrebu pa bodo znane v prihodnjih dneh.

Kakovostni bobni pred žrebom



Boben 1: Francija, Španija, Belgija, Srbija, Turčija

Boben 2: Belorusija, Rusija, Italija, Grčija, Švedska

Boben 3: Črna gora, Velika Britanija, Češka, Slovaška, Latvija

Boben 4: SLOVENIJA, Ukrajina, Bosna in Hercegovina, Madžarska, Hrvaška

Boben 5: Litva, Poljska, Nemčija, Bolgarija, Romunija

Boben 6: Nizozemska, Izrael, Portugalska, Luksemburg, Danska

Boben 7: Švica, Irska, Avstrija, Estonija

Boben 8: Finska, Islandija, Severna Makedonija, Albanija