Cedevita Olimpija še na drugi preizkušnji

V Hali Tivoli je še drugi dan izredno močnega in atraktivnega turnirja, na katerem Cedevita Olimpija v sklopu Ljubljanskega festivala Športa gosti Panathinaikos, Anadolu Efes in Bayern Basketball. Finalna tekma med Panathinaikosom in Efesom bo ob 16.00, Zmaji pa bodo na tekmi za tretje mesto z Bayernom na parket stopili ob 18.30.