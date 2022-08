Pred očmi Đokovića 34 točk Dončića, za zmago v podaljšku zadel Čančar

Pripravljalna tekma, Ljubljana: Sreda, 17. avgust:

Slovenija : Srbija 97:92 (po podaljšku)

Dončić 34, 9 as., 6 sk., Tobey 16, 9 sk., Prepelič 16, Blažić 8, Čančar 7, 6 sk., Samar 6; Jokić 26, 12 sk., 6 as., Micić 17, 8 as., Kalinić 12, 6 sk., Ristić 9

Novak Đoković Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Za kako velik spektakel gre priča podatek, da je bilo pred dvorano izjemno živahno že dobri dve uri pred začetkom obračuna, dvorana pa je bilo dodobra popolnjena že več kot pol ure pred prvim sodniškim žvižgom. Še bolj je v Stožicah završalo, ko so navijači v prvi vrsti zagledali teniškega zvezdnika Novaka Đokovića, tekmo pa sta si ogledala tudi Anthony Randolph in Gašper Vidmar.

Ni kaj, danes se v Ljubljani obeta izjemen športni spektakel. Ljubitelji košarke komaj čakajo, da vidijo na delu velemojstre v slovenskih in srbskih dresih! @luka7doncic, @Goran_Dragic, Nikola Jokić in tako naprej ... @SiolSPORTAL @kzs_si pic.twitter.com/B3JmT3SH84 — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) August 17, 2022

Slovenski selektor Aleksander Sekulić je tekmo pred razprodanimi in izjemno glasnimi Stožicami začel v najmočnejši postavi - Goran Dragić, ki je igral le v nekaj uvodnih minutah, Zoran Dragić, Luka Dončić, Vlatko Čančar in Mike Tobey. Na drugi strani je udarno začel tudi Svetislav Pešić, ki je priložnost v prvi peterki ponudil Vanji Marinkoviću, Nikoli Kaliniću, Vladimirju Lučiću, Vasilju Miciću in zvezdniku Denverja Nikoli Jokiću. Ta je v drugem napadu tudi dosegel prvi koš na tekmi, na drugi strani pa mu je hitro odgovoril soigralec pri Nuggetsih Čančar. Le dobri dve minuti po začetku je na navdušenja domačih navijačev prvo trojko na tekmi dosegel tudi Dončić, ki je Slovenijo popeljal v vodstvo s 5:4.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Slovenci v uvodnih minutah niso bili pri metu, na drugi strani je hud boj z MVP-jem rednega dela lige NBA Jokićem bil Tobey, ki je nekajkrat izjemno zaustavil srbskega zvezdnika. Srbi so po zaostanku s 4:5 prešli v vodstvo, ki ga do konca prve četrtine niso več izpustili iz rok. Gostje so prvih deset minut dobili z 21:17.

Dončić je prvo četrtino končal pri devetih točkah (2/3 za 3),Tobey je dodal štiri točke in štiri skoke. Na drugi strani je Dušan Ristić dosegel šest točk, Jokić pa točko manj.

Prepelič z izjemno trojko postavil izid polčasa

Klemen Prepelič Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Srbi so na uvodu v drugo četrtino po trojki Ognjena Dobrića povedli s 24:19, nato pa so Slovenci odgovorili z delnim izidom 8:0 in po trojkah Eda Murića, Jake Blažiča in izjemnem prodoru ter polaganju Žige Samarja povedli s 27:24. Navijače v dvorani Stožice je večkrat močno razburil tudi strog sodniški kriterij, ti so svoje neodobravanje večkrat pokazali z glasnimi žvižgi. Obe reprezentanci sta še naprej bili hud boj, slabe tri minute pred koncem prvega polčasa je ob vzklikih MVP, MVP dodaten prosti met ob košu za vodstvo z 38:34 zadel Dončić.

V zaključku prvega polčasa je ob dosojeni osebni napaki Dejana Davidovca v napadu je nato kri zavrela srbskemu selektorju Pešiću, ki si je s strani sodniške trojice prislužil tehnično napako. Kljub temu so gostje v zaključku strnili svoje vrste in izenačili na 42:42, v zadnji sekundi druge četrtine pa je ob erupciji navijačev v Stožicah s trojko rezultat polčasa (45:42) postavil Prepelič.

V slovenskem taboru je bil v prvem polčasu s 15 točkami najbolj uspešen Dončić, Tobey (8 skokov), Prepelič in Blažič so jih dodali po šest. Na drugi strani je z 12 točkami in sedmimi skoki prednjačil Jokić, MVP zaključnega turnirja evrolige Micić jih je dodal deset. Srbi so sicer v polčasu le polovično uspešno metali proste mete (8/16), Slovenci so iz 16 poskusov zadeli tri več, so pa bili Slovenci veliko boljši v skoku (26:18).

Tehnično napako po Pešiću dobil še Sekulić

Nikola Jokić Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tretjo četrtino je slovenska izbrana vrsta začela v enaki postavi kot je obračun odprla, le da je namesto Gorana Dragića Sekulić v igro poslal Nikolića. Tretji del srečanja so sicer nekoliko bolj poletno odprli srbski košarkarji, ki so po slabih dveh minutah in pol igre po trojki Marinkovića povedli s 53:48, a so se kaj hitro prebudili tudi Slovenci, ki so odgovorili z delnim izidom 7:2. Tudi v nadaljevanju so nekatere sodniške odločitve možno načele živce akterjev na igrišču, tako je štiri minute pred koncem tretje četrtine ob dosojenem prekršku Dončića nad Jokićem zaradi razburjenja tehnično napako prejel tudi slovenski selektor.

A tudi sodniški kriterij ni ustavil Dončića, ki je tudi v tretjem delu srečanja nadaljeval z izjemno predstavo, z domiselnimi asistencami in koši pa je v obup spravljal srbske košarkarje, ki so sicer v napadu uspešno držali stik s slovensko izbrano vrsto. Zvezdnik Dallasa je slabi dve minuti pred koncem tretje četrtine ob vodstvu s 67:63 prejel nekaj zasluženega počitka, v treh četrtinah oziroma dobrih 22 minutah na parketu pa se je podpisal pod 30 točk, dva skoka in pet asistenc. Na krilih Dončića so Slovenci po treh četrtinah vodili s 67:65.

Galerija s tekme v Stožicah (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Dončić zgrešil met za zmago

Tako kot skozi celotno tekmo sta tudi v zadnji četrtini reprezentanci bili hud boj za vsako žogo. Slovenci so ves čas držali rahlo prednost, dobrih šest minut pred koncem je ob podaji Dončića trojko za vodstvo s 77:72 ob huronskem navdušenju s tribun zadel Tobey. A tudi ob dodatnem zagonu se Slovenci nikakor niso uspeli odlepiti od nasprotnika, ki je slabe štiri minute pred koncem znova izenačil (79:79).

V izjemno napetem zaključku zadnje četrtine je slabo minuto in pol pred koncem en prosti za vodstvo s 83:82 zadel Jokić, na drugi strani pa je s košem iz fadeawaya odgovoril Dončić. A tudi to ni ustavilo Srbov, za novo vodstvo je bil natančen Micić (85:84). Po minuti odmora je bil nato slabih 47 sekund pred koncem iz prostih metov za novo vodstvo Slovencev natančen Dončić. Na drugi strani je imel ob peti osebni napaki Tobeyja dva prosta meta na voljo Jokić, ta pa je bil natančen le enkrat (86:86). V zadnjem napadu je odgovornost prevzel Dončić, ki pa je v zadnji sekundi zgrešil met za tri točke, tekma pa se je tako prevesila v podaljšek.

Čančarjeva trojka za zmago v podaljšku

Podaljšek, ki ga je večina slovenskih navijačev v Stožicah pospremila na nogah, je s trojko na srbski strani odprl Kalinić, a je na drugi strani takoj odgovoril Prepelič. Nekaj raztrgane igre je nato s košem dobre tri minute pred koncem podaljška prekinil Jokić, a so tudi na to Slovenci takoj odgovorili, z metom v raketi je bil uspešen Murić (91:91). V trilerju, ki ga lahko pričara le spopad košarkarskih velikanov takšnega kova, je 50 sekund pred koncem trojko za novo vodstvo Slovenije zadel Čančar (94:92). Po minuti odmora so Srbi dvakrat poskusili z metom za tri, a neuspešno, na drugi strani je enega izmed dveh prostih metov izkoristil Murić, nato pa je skok v napadu pobral še Dončić, ob novi osebni napaki in zadetih prostih metih Prepeliča (97:92) pa je bila zmaga ob navdušenju glasnih navijačev varno v žepu Slovenije.

S 34 točkami je bil prvi strelec tekme Dončić. Do dvojnega dvojčka mu je zmanjkala ena asistenca. Dvomestna sta bila s po 16 točkami še Prepelič in Tobey. Jokić je dal za Srbijo 26 točk in imel 12 skokov

V soboto še s Hrvati

Pripravljalne tekme bo Slovenija sklenila v soboto v Celju proti Hrvaški. Nato jo naslednji četrtek, 25. avgusta, čaka tekma v kvalifikacijah za SP proti Estoniji, štiri dni pozneje še ena z Nemčijo v Münchnu, od prvega septembra pa bo igrala evropsko prvenstvo v Kölnu.

Pripravljalne tekme: Četrtek, 4. avgust:

Slovenija : Nizozemska 83:76 Sobota, 6. avgust:

Slovenija : Črna gora 70:52



Petek, 12. avgust:

Turčija : Slovenija 103:104 /po podaljšku/



Sobota, 13. avgust:

Ukrajina : Slovenija 82:86



Sreda, 17. avgust 2022, ob 20.15 – Ljubljana:

Slovenija – Srbija



Sobota, 20. avgust 2022, ob 20.15 – Celje:

Slovenija – Hrvaška

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023: 1. krog, četrtek, 25. avgust 2022

Slovenija – Estonija 2. krog, nedelja, 28. avgust 2022

Nemčija – Slovenija Skupina J:

1. Nemčija 5 zmag - 1 poraz

2. Finska 5 - 1

3. Slovenija 4 - 2

4. Izrael 3 - 3

5. Švedska 2 - 4

6. Estonija 2 - 4



*Na prvenstvo se uvrstijo tri najboljše reprezentance. Naša izbrana vrsta bo v drugem delu igrala doma in v gosteh proti Nemčiji, Izraelu in Estoniji.