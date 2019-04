Primorci lovijo prvo zaključno žogico v finalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sixt Primorsko po včerajšnji visoki zmagi v finalu druge ABA lige danes čaka že druga tekma v finalni seriji. Primorci se bodo v Kopru še drugi dan zapored udarili z MZT-jem. Z morebitno drugo zmago bi lahko varovanci Jurice Golemca finalni niz končali že v četrtek v Skopju, kjer jih čaka tretji in morda že zadnji obračun finalne serije.

Sixt Primorska je odlično začela finalno serijo druge lige ABA in slavila s 93:71. Primorska drugič igra v finalu drugega razreda jadranske lige. Pred letom je bila v finalu zaključnega turnirja spretnejša in boljša novomeška Krka. Takrat je o zmagovalcu odločala ena tekma, tokrat pa ekipi igrata na tri zmage. Z zmago v finalni seriji in naslovom prvakov druge lige ABA bi četa Jurice Golemca postala sedmi slovenski klub v regionalni ligi.

Druga ABA liga, finale, 2. tekma:

Termini preostalih finalnih tekem:

Skopje: 4. 4. ob 18.00 (tretja tekma)

Skopje: 5. 4. ob 20.00 (morebitna četrta tekma)

Koper: 8. 4. ob 18.00 (morebitna peta tekma)

Preberite še: