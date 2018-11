Pričakovana novica: Reynolds zapušča Olimpijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarski klub Petrol Olimpija Ljubljana in organizator igre Scottie Reynolds sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe.

Člansko moštvo Petrol Olimpije je Scottie Reynolds okrepil v začetku oktobra, po tem, ko je sezono začel brez kluba. Za Petrol Olimpijo je zaigral na desetih tekmah (pet v Ligi prvakov, štiri v Ligi ABA, ena v Ligi Nova KBM), najboljšo predstavo pa prikazal v osmem kolu Lige ABA, ko je proti Igokei 21 točkam dodal štiri podaje in tri skoke, a hkrati izgubil sedem žog.

V evropskem tekmovanju je v 21,0 minutah v povprečju dosegal 8,6 točke in 5,0 podaje na tekmo, v regionalnem tekmovanju v 27,8 minutah 12,8 točke in 5,5 podaje na tekmo, v državnem prvenstvu pa je na obračunu s Hopsi v 32 minutah vknjižil 16 točk in devet podaj.

Na tekmi lige prvakov proti Bešiktašu smo lahko videli, da so bila nesoglasja med njim in novim trenerjem Sašo Nikitovićem, ki je Američana zaradi slabe igre posadil na klop in vse od 12. minute naprej ni več igral.