Portland in Philadelphia lovita tretji zmagi

V ligi NBa bosta v noči na ponedeljek na sporedu dva obračuna. Philadelphia bo že danes zvečer po slovenskem času doma pričakala Toronto. 76ers v polfinalni seriji vodijo z 2:1 in bi si lahko pred domačimi navijači priigrali prvo zaključno žogo. V podobnem položaju so tudi košarkarji Portlanda, ki bodo priložnost za tretji uspeh iskali proti najboljši ekipi rednega dela, Denverju. Še posebej zanimiva je bila tretje tekma med Portland Trail Blazers in Denver Nuggets, ki se je končala šele po štirih podaljških. Na koncu so slavili košarkarji Portlanda.