Kaj takšnega se v končnici lige NBA ni zgodilo že 66 let #video

Košarkarji Portlanda so na domačem parketu ustavili Nikolo Jokića in denversko druščino. Foto: Gulliver/Getty Images

V noči na soboto so v končnici košarkarske lige NBA odigrali dve tekmi. Boston Celtics so v domači dvorani gostil Milwaukee Bucks in izgubili. Tekma med Portland Trail Blazers in Denver Nuggets se je končala šele po štirih podaljških. Na koncu so slavili košarkarji Portlanda.

Zelo napeta je bila tekma med Portland Trail Blazers in Denver Nuggets, saj so košarkarji potrebovali še dodatnih 20 minut igranja, da je bil na koncu znan zmagovalec. V prvem podaljšku sta ekipi dosegli vsaka le po sedem točk, v drugem pa je zadnji koš minuto pred iztekom podaljška za izenačenje na 118:118 dosegel Denverjev Gary Harris. Ker tudi v tretjem podaljšku nobena ekipa ni naredila preskoka, je sledil četrti dodatek. Tam so kanček več zbranosti pokazali domači košarkarji in na koncu zasluženo slavili z izidom 140:137. Izid v zmagah je 2:1 za Portland.

Pri Portlandu je bil najboljši košarkar C. J. McCollum. Foto: Gulliver/Getty Images

Prvič po letu 1953

To je bila v končnici zgodovine lige NBA šele druga tekma, ki se je končala po četrtem podaljšku. Nazadnje se je to zgodilo leta 1953, ko sta igrali ekipi Boston Celtics in Syracuse Nationals. Napeto ni bilo samo na parketu, ampak tudi na tribunah. Nekaterim navijačem so živci povsem popustili.

We are in the 4th OT in Portland and everybody is losing their minds pic.twitter.com/Zu93HqtQM6 — Barstool Sports (@barstoolsports) May 4, 2019

Pri Portlandu je največ točk dosegel C. J. McCollum, ki je v svojo statistiko vpisal 42 točk, dodal pa osem skokov in štiri asistence. To je zanj tudi rekord v končnici lige NBA. Damian Lillard je prispeval 28 točk. Zelo pomembno vlogo je odigral tudi Rodney Hood, ki je dobrih 18 sekund pred koncem četrtega podaljška zadel zelo pomemben met za tri točke. Dvojni dvojček je dosegel Enes Kanter (18 točk in 15 skokov).

Nikola Jokić Foto: Getty Images

Pri Denver Nuggets blestel Nikola Jokić

Pri gostujoči ekipi je največ točk dosegel Jamal Muray (34), noro statistiko pa je imel Nikola Jokić. Srbski košarkar je dosegel 33 točk, 18 skokov in 14 asistenc. V zaključku zadnjega podaljška pa se je prav Jokiću zatresla roka, saj je zgrešil zelo pomemben prosti met. Paul Millsap pa je imel dvojnega dvojčka s 17 točkami in 13 skoki, Barton, ki je tekmo začel na klopi, je dal 22 točk.

Vrhunci tekme med Portland Trail Blazers in Denver Nuggets

Milwaukee Bucks dobili tekmo v gosteh

Košarkarji Bostona so močno upali, da bodo v domači dvorani povedli v zmagah, a so na tretji tekmi polfinala vzhodne konference doživeli hladno prho. Milwaukee Bucks so jih namreč premagali z izidom 116:123 in povedli z 2:1 v zmagah.

Pri gostujočih košarkarjih je blestel nihče drug kot Giannis Antetokounmpo, prvi zvezdnik Milwaukeeja. Ta je na zadnji tekmi Bostonu natresel 32 točk in 13 skokov. Zelo razpoložen je bil tudi Geroge Hill, ki je prispeval 21 točk, Khris Middleton pa se je ustavil pri 20 točkah.

Giannis Antetokounmpo lifts the @bucks in Game 3 to take a 2-1 series lead #FearTheDeer #NBAPlayoffs pic.twitter.com/NpQFumm8G9 — NBA Australia (@NBA_AU) May 4, 2019

"Še naprej bom agresiven. To od mene želijo tudi moji soigralci. Če bo treba iti do konca, bom šel do konca," je po tekmi povedal Antetokounmpo, ki je samo z linije prostih metov dosegel 16 točk.

Pri domači ekipi je bil z 29 točkami najboljši Kyrie Irving. Jayson Tatum se je ustavil pri 20 točkah.

Vrhunci tekme med Boston Celtics in Milwaukee Bucks

Liga NBA, konferenčni polfinale, 3. maj:

Konferenčni polfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca: Golden State Warriors - Houston Rockets 2:0

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 1:2 Vzhodna konferenca: Milwaukee Bucks - Boston Celtics 2:1

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 1:2 Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

