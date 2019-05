Kokoškov dobil naslednika

Kokoškov je brez službe ostal po slabi sezoni, v kateri je s sonci vpisal 19 zmag in 63 porazov, kar je najslabši izkupiček v zgodovini kluba. Phoenix v končnici ni igral vse od leta 2010.

Po poročanju ameriških medijev je Williams podpisal petletno pogodbo, v Phoenix pa se bo preselil, ko Philadelphia izpade v letošnji končnici. Trenutno v drugem krogu vzhodne konference vodi z 2:1 v zmagah proti Torontu.

Nekdanji igralec v ligi NBA Williams je bil glavni trener New Orleansa med letoma 2010 in 2015 in se dvakrat uvrstil v končnico. Pred tem je bil pet let pomočnik pri Portlandu, v sezoni 2015/16 še v Oklahomi. Leta 2016 je postal podpredsednik za košarkarske operacije v San Antoniu, od 2018 pa je bil pomočnik pri 76ers.

