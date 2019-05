Houston na krilih Hardna v podaljšku ugnal prvake

James Harden je Houstonu izdatno pomagal do velike zmage nad Golden State Warriors, s katero so znižali vodstvo prvaka v seriji.

James Harden je Houstonu izdatno pomagal do velike zmage nad Golden State Warriors, s katero so znižali vodstvo prvaka v seriji. Foto: Reuters

V ligi NBA bo v noči na nedeljo na sporedu le ena tekma. Na tretji tekmi konferenčnega polfinala zahoda se bosta pomerila Golden State Warriors in Houston Rockets. Houston bo prvič v polfinalni seriji zaigral pred domačimi navijači, na krilih katerih bo poskušal doseči prvo zmago proti aktualnim prvakom, ki v polfinalu vodijo že z 2:0 in bi si z morebitnim tretjim uspehom že priigrali prvo zaključno žogo za uvrstitev v finale.

Gledalci v Toyota Centru v Houstonu so spremljali napet obračun konferenčnega polfinala, na katerem so gostitelji potrebovali zmago, saj bi si Golden State Warriors v nasprotnem primeru priigral tri zaključne žogice za konferenčni finale. V tem delu tekmovanja v ligi NBA še nobenemu moštvu ni uspel preobrat po zaostanku z 0:3 v zmagah.

Domači košarkarji so razveselili občinstvo in po podaljšku prišli do velike zmage. Če je prva četrtina pripadla gostom, je Houston v drugi in tretji vselej vodil, največ za 13, pred zadnjo četrtino pa imel sedem točk prednosti. Golden State je prednost hitro izničil in pred koncem rednega dela vodil za dve točki. Nato je junak srečanja James Harden z dvema prostima metoma izsilil podaljšek, v tem pa dosegel pomembno trojko na poti do velike zmage. Houston je na koncu slavil s 126:121.

Trojka Jamesa Hardna v podaljšku:

James Harden: Mayor of Clutch City 🚀 pic.twitter.com/fRP3sHGfpO — SportsCenter (@SportsCenter) May 5, 2019

Harden je tekmo končal pri 41 točkah, dodal je še devet skokov, Eric Gordon pa se je ustavil pri 30 točkah. Pri poražencih je bil najbolj razpoložen Kevin Durant s kar 46 točkami, Draymond Green se je podpisal pod trojnega dvojčka (19 točk, 11 skokov, 10 asistenc).

Razmerje v zmagah je 2:1 za Golden State Warriors, napredovala bo ekipa, ki bo prva prišla do štirih zmaga. Četrta tekma bo prav tako na terenu Rockets.

Liga NBA, konferenčni polfinale, 4. maj:

Konferenčni polfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca: Golden State Warriors - Houston Rockets 2:1

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 1:2 Vzhodna konferenca: Milwaukee Bucks - Boston Celtics 2:1

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 1:2 Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

