Koper Primorska ali Cedevita Olimpija?

Poti finalistov do boja za lovoriko sta bili močno različni. Medtem ko so branilci naslova Koprčani v polfinalu suvereno opravili svojo nalogo in nadigrali Helios Suns, so se Ljubljančani proti Krki v finale prebili skozi šivankino uho, ali kot je po tekmi priznal junak Cedevite Olimpije Edo Murić, z najbolj norim košem v njegovi karieri.

Pokal Spar, finale:

