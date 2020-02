Začenja se boj za zaključni turnir pokala Spar

Le še nekaj dni nas loči do zaključnega turnirja 19. pokala Spar, ki ga bo 15. in 16. februarja gostila ljubljanska dvorana Kodeljevo. Trenutno osem najboljših slovenskih moštev boj za vstopnice zaključnega turnirja začenja danes, ko bosta na sporedu prva četrtfinalna obračuna. Na sporedu bodo tudi povratni obračuni.

Naslov branijo košarkarji Kopra Primorske, ki so pokalno tekmovanje osvojili tudi leta 2018. Z dvema naslovoma so Koprčani tretja najuspešnejša ekipa v pokalu; Krka ima tri lovorike, Olimpija pa dvajset. Po enkrat so pokal osvojili Hopsi Polzela, Zlatorog in Helios Suns.

Polfinalna dvoboja bosta v soboto, finalni obračun pa v nedeljo.

Pokal Spar, četrtfinale:

PAR A

Ponedeljek, 10. februar:

19.00 Rogaška - Koper Primorska

Sreda, 12. februar:

18.00 Koper Primorska - Rogaška



PAR B

Ponedeljek, 10. februar:

18.00 Šentjur - Helios Suns

Sreda, 12. februar:

19.00 Helios Suns - Šentjur



PAR C

Torek, 11. februar:

19.00 Gorenjska gradbena družba Šenčur - Cedevita Olimpija

Četrtek, 13. februar:

19.30 Cedevita Olimpija - Gorenjska gradbena družba Šenčur



PAR D

Torek, 11. februar:

19.00 Krka - Hopsi Polzela

Četrtek, 13. februar:

19.00 Hopsi Polzela - Krka

Preberite še: