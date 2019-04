Podčetrtek se vrača v elitno družbo

Košarkarji Podčetrtka so na odločilni tretji tekmi finala druge slovenske lige visoko z 92:74 ugnali Celje in osvojili naslov prvaka 2. SKL ter se tako uvrstili v ligo Nova KBM, kjer bodo v naslednji sezoni zamenjali izpadlo Ilirijo. Prvo tekmo finalne serije so v gosteh dobili Celjani, a so jim Podčetrtčani v soboto vrnili udarec in serijo zmag izenačili na 1:1, danes pa so dobili še odločilno tretjo tekmo.