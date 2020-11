Po tragediji ga častimo, ko je potreboval pomoč pa …

"Pretresen sem in užaloščen, ob tem pa me najbolj moti, da se mu danes vsi klanjamo in ga hvalimo, pravega prostora zanj pa po igralski upokojitvi ni bilo. Ne v srbski in ne v slovenski košarki," od smrti Mileta Lisice razmišljal njegov soigralec pri Pivovarni Laško Goran Jurak.

Lavlje srce Mileta Lisica , iskreno saučešće familiji, pobeda posvećena njemu, i njegovoj ljudskoj veličini🙏 — Saša Obradovic (@sasaobradovic69) November 11, 2020

Ko je po zmagi nad Asvelom (68:89) v zaostali tekmi četrtega kroga evrolige trener Crvene zvezde Saša Obradović stopil pred uradni mikrofon, se ni takoj dotaknil tekme. Zmago nad francoskim moštvom, ki ga vodi TJ Parker, sicer brat znamenitega Tonyja Parkerja, je posvetil svojemu prijatelju Miletu Lisici. Vsega nekaj ur pred tekmo je namreč košarkarski svet užalostila vest o smrti komaj 54-letnega krilnega centra iz Priboja, ki se pred tem daljše obdobje ubadal s težavami srca in ožilja.

Mileta Lisica (1966 - 2020) Foto: Drago Perko/kosarka.si "Ta zmaga je zanj. Za njegovo družino," je dejal Obradović. Ni bil edini. Misli o nekdanjem košarkarju, ki je pečati pustil tudi v Sloveniji, so delili mnogi znani obrazi iz športnega sveta. Še posebej čustveno se je odzval nekdanji slovenski reprezentant Boštjan Nachbar. "Kot 19-letniku si mi pokazal, kaj pomeni biti veteran, mi na igrišču kril hrbet in nasprotniku dal vedeti, da bodo morali obračunati s tabo, če bodo pregrobi z mano. Mileta Lisica, hvala za lepe spomine. Počivaj v miru," je na twitterju zapisal Boki.

Soigralca sta bila pri Pivovarni Laško, današnjem Zlatorogu. To je tudi obdobje, ki je 205 cm visokega Srba zelo zaznamovalo. Po igranju za domači Poliester, Slobodo Dito iz Tuzle in beograjsko Crveno zvezdo je namreč Lisica kar šest let prebil v Treh lilijah. S čvrsto in borbeno igro, neprecenljivimi izkušnjami ter poznavanjem trikov, ki so pogosto ostali skriti očem sodnikov, je bil eden od vodilnih mož "pivovarjev" na poti tik pod vrh slovenske lige in vstopa na evroligaški parket.

Kot 19-letniku si mi pokazal kaj pomeni biti veteran, mi na igrišču kril hrbet in nasprotniku dal vedeti, da bodo morali obračunati s tabo, če bodo pregrobi z mano. Mileta Lisica, hvala za lepe spomine. Počivaj v miru. @KKZlatorog pic.twitter.com/f6HKGljuup — Boštjan Nachbar (@BokiNachbar) November 11, 2020

Goran Jurak: Mileta ne bi želel, da jočemo Vidno pretresen je ob smrti dolgoletnega soigralca tudi Goran Jurak, Srbov soborec v celotni savinjski eri. "Vedel sem za njegove zdravstvene težave, saj sva bila v stalnih stikih. Nikakor pa si nisem mislil, da je njegovo življenje ogroženo. Zato me je sredina vest še toliko bolj prizadela," s pridušenim glasom pripoveduje 43-letni Celjan, ki Lisico označuje za srčnega soigralca in odličnega mentorja.



"Velik človek! Vesel in ponosen sem, da sem z njim preživel najlepša leta kluba iz Laškega, katerega pot se je strmo vzpenjala. Kot sem prišel v Laško, nisem vedel, kaj je v resnici košarka. Med tistimi, ki so mi to pokazali, je bil prav Mileta. Kot mentor mi je odpiral oči. Pokazal mi je, kaj je najpomembnejše v košarki. To je v srce. Imel ga je," pravi nekdanji slovenski reprezentant, ki je kariero nato tudi zaključil v Zlatorogu, vmes pa igral za številne velike klube, tudi za Žalgiris, Olymiacos, Fortitudo in tedaj evroligaško Olimpijo.



Goran Jurak Foto: Sportida



V spominu ga ne ohranja le kot košarkarja. "V vsaki stvari je našel smešne ali zabavne elemente. Znal se je pošaliti na svoj račun in zbadati druge. Na ta način je širil dobro voljo. Zaradi njega se je smejala celotna garderoba. Zato tudi vem, da v teh trenutkih on ne bi želel objokovanja smrti. Ne, želeli bi, da ohranimo pozitiven, veder in nasmejan spomin nanj," pripoveduje Jurak, ki je, kot mnogi košarkarski navdušenci, v sredo spremljal različne odmeve na soigralčevo smrt.



"Marsikdo se je oglasil. Opazil sem, da tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. Zahvalil se mu je za vse, kar je storil za košarko. A vse to me je še dodatno prizadelo. Zakaj mu nihče ni dal prave možnosti, da bi ostal v košarki? Zakaj ni dobil vloge v kakšne okolju, kjer bi lahko izkušnje prenašal na mlade? Zdaj, ko je odšel na drugi svet, se mu vsi zahvaljujejo. Ko je potreboval pomoč, se ni nihče spomnil nanj. To je stara zgodba. Na nekdanje športnike po zaključenih karierah radi pozabimo. Ko pa pride do tragedije, jih znova častimo," je pogovor zaključil Goran Jurak.

Iz Laškega je nato Lisico pot vodila v Fracijo, kjer je igral za Le Mans in Limoges. V poznejšem delu kariere sta bila njegova delodajalca še beograjski klub Lavovi 063 in Novi Sad, zadnje koše pa je dosegal v dresu trboveljskega Rudarja. V slovenskih dvoranah sta nato njegovo pot nadaljevala sinova Rade (Zlatorog, Primorska, Škofja Loka …) in Đorđe (Zlatorog).

Črno košarkarsko leto 2020

S smrtjo nekdanjega člana Zlatoroga in Crvene zvezde pa se zgolj podaljšuje črno košarkarsko leto 2020. Začelo se je že prvega januarja, ko je umrl legendarni komisar lige NBA David Stern. V naslednjih mesecih so se poslovili še veliki zvezdnik LA Lakers Kobe Bryant, dolgoletni generalni sekretar Fibe Bora Stanković, nekdanji košarkar Olimpije Alvaro Teheran, znanec z lige ABA Michael Ojo, klubska legenda Olimpije Smiljan Steiner, uveljavljeni NBA popotnik Clifford Robinson, pred dnevi še nekdanji All-star igralec Eddie Johnson in legenda Bostona Tommy Heinsohn …