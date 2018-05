Po prvem Evropejcu še prve trenerske petke v NBA?

Kdo je Becky Hammon?

Becky Hammon - zdaj še v vlogi pomočnice. Foto: Reuters

Prah po tem, ko je postalo jasno, da bo Igor Kokoškov kot prvi neevropski trener prevzel moštvo iz lige NBA (Phoenix Suns), se pretekli teden še ni povsem polegel, ko se je v medijih pojavil namig o tem, da bo Milwaukee ob iskanju novega trenerja pogovor opravil tudi s trenerko Becky Hammon, sicer eno od pomočnic glavnega trenerja SA Spurs Gregga Popovicha.

Gre za prvo predstavnico nežnejšega spola, ki je bila vključena v trenerski štab kateregakoli kluba iz štirih največjih poklicnih severnoameriških lig (ob košarki še bejzbol, ameriški nogomet in hokej). Zdaj bi lahko postala tudi prva glavna trenerka. Če ne že letos v Milwaukeeju, kjer je bila lani tudi ena od kandidatk za mesto športnega direktorja, pa morda v bližnji prihodnosti.

Popovich je v njej videl nekaj več

Hammonova je sicer članica strokovnega štaba Ostrog vse od leta 2014. Poleg nje Popovichu pomagajo še Ettore Messina, Ime Udoka, James Borrego, Chip Engelland in Will Hardy. Prav legendarni trener nekdanjih prvakov iz Teksasa pa je bil tudi tisti, ki ji je prvi ponudilo priložnost. Opazil jo je med sezono 2013/14, ko je v letu svoje rehabilitacije večkrat obiskovala treninge in sodelovala na trenerskih sestankih.

Legendarni strokovnjak, ki na klopi San Antonia sedi že vse od leta 1996, je izpostavljal njeno košarkarsko inteligenco, zato ji je leta 2015 namenil tudi posebno čast. Zaupal ji je namreč celo taktirko glavne trenerke SA Spurs v poletni NBA-ligi v Las Vegasu.

Na reprezentančni ravni je branila predvsem ruske barve. Foto: Reuters

Izjemna igralska kariera

A še preden je stopila v trenerske čevlje oziroma v njenem primeru čevlje z visoko peto, s katerimi na klopi SA Spurs pogosto pleni pozornost fotografov, je bila Hammonova odlična košarkarica. Kot 168 centimetrov visoka branilka je pečat pustila tudi v ženski ligi NBA, kjer je igrala za New York in San Antonio. V Evropi pa je igrala za CSKA, Valenico, Ordenburg in Spartak.

Pohvali se lahko tudi s pestro reprezentančno kariero. Sprva je branila barve ZDA, ob igranju v Evropi pa je sprejela rusko državljanstvo in se ob užaljenosti, ker ni bila vključena v eno od reprezentančnih akcij, odločila za novo državo. Z Rusijo je med drugim osvojila olimpijski bron v Pekingu, leta 2009 pa je bila druga na EuroBasketu.