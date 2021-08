Pirančani ubranili naslov državnih prvakov v košarki 3x3

Ljubljana je v petek zvečer gostila finala 18. državnega prvenstva v košarki 3x3, ki je to sezono v prenovljeni podobi potekal pod imenom Hud basket. Veliki zmagovalci finalnega turnirja, ki je dal prvake v petih kategorijah, so postali košarkarji Pirana, ki so se veselili ubranitve naslova državnih prvakov.

Finalno vstopnico si je skozi kvalifikacijske turnirje priigralo 34 ekip. Pirančani - Tilen Zalar, Gašper Ovnik, Anže Srebovt, Simon Finžgar - so na Slovenski cesti v Ljubljani prišli do tretjega zaporednega naslova državnih prvakov.

V konkurenci članic je slavila ekipa Ljubljana Hot shots v postavi Katja Sever, Zala Šrot, Špela Berus in Eva Zoja Dolanc.

V kategoriji fantov do 23 let so košarkarji ekipe Ljubljana East U23 (Jure Ličen, Adrian Hirschmann, David Zajc, Erik Groznik) potrdili premoč tudi v letošnji sezoni, potem ko so slavili že lani.

Pri fantih do 18 let so do naslova prvakov prišli igralci 3x3 Šentvid (Luka Lampret, Martin Gerbec, Benjamin Mirković, Matevž Žižmond), v kategoriji fantov do 15 let pa so tudi na finalnem turnirju kraljevali košarkarji Vrani Vransko (Gal Gosak, Urban Oštir, Žilnik Martin, Fabjan Jaka). Zmagovalec v metanju trojk je postal Martin Škrlec.

Po zaključku državnega prvenstva bodo oči tudi letos uprte v madžarski Debrecen, ki bo konec poletja središče svetovne košarke 3x3. Od 24. do 29. avgusta bo namreč najprej gostil svetovno prvenstvo fantov in deklet do 18 let, na katerem bo zaigrala tudi slovenska reprezentanca, nato pa bo 28. in 29. avgusta sledil še članski turnir svetovne serije, na katerega sta se uvrstila Piran in Ljubljana Center. Med 10. in 12. septembrom pa v Parizu sledi evropsko prvenstvo članov, na katerem bo nastopila tudi Slovenija.