Oslabljeni Helios so sedme zaporedne zmage

Helios Suns so v ABA 2 neporaženi.

Helios Suns so v ABA 2 neporaženi. Foto: ABA/Dragana Stjepanović

Turnir druge lige ABA v Zlatiborju je Helios sklenil z zmago 88:70 proti ekipi Pelister Bitola. Na sedmi tekmi so zmagali še sedmič, pa čeprav so manjkali Lovro Buljević (poškodba očesa), Tadej Ferme (poškodba zapestja) in Tibor Mirtič (viroza).