Olympiakos in Fenerbahče potrdila prvi mesti, Tavares rešil Real

Olympiakos in Fenerbahče sta v zadnjem, 34. krogu rednega dela košarkarske evrolige potrdila prvi dve mesti. Grki so si prvo mesto zagotovili z zmago 99:93 proti Maccabiju, Fenerbahče pa je v zadnjem krogu zmagal v Münchnu in tako Bavarcem preprečil, da se neposredno uvrstijo med najboljših šest oziroma četrtfinale.

Korak k temu je storil madridski Real. V Beogradu je z 91:89 premagal Partizan, ki mu tekma ni pomenila ničesar, saj je že pred tem zapravil možnost za vsaj deseto mesto in dodatno razigravanje za četrtfinale.

Še tri minute in 45 sekund pred koncem so Beograjčani vodili za devet, toda izkušeni gosti, ki so zmagali šesto tekmo zapovrstjo, so jih po zaslugi Maria Hezonje, Sergia Llulla in Facunda Campazza ujeli, sekundo pred koncem pa jim je zmago zagotovil Walter Tavares. Real bo moral za dokončno potrditev mesta med šesterico počakati na petkove tekme Barcelone in Anadolu Efesa. Lahko je peti, šesti ali sedmi.

Neposredno uvrstitev v četrtfinale si je že priboril Monaco, ki na gostovanju pri Asvelu ni imel lahkega dela, tekma je bila negotova do zadnjih sekund, še 23 sekund pred koncem je bila razlika le točko.

Preostali dve tekmi nista imeli velikega pomena, saj je bila deseterica, ki bo nadaljevala tekmovanje, znana že prej. Med temi ekipi bo tudi Pariz, ki je tokrat z 72:63 premagal zadnjeuvrščeno Albo, Armani Milano pa je bil boljši od Baskonije.

