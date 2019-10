Olympiacos in Blatt razdrla pogodbo

Olympiacos od lani, ko jih je trener z ameriškim in izraelskim potnim listom prevzel, nima dobrih rezultatov, avgusta pa je 60-letni Blatt tudi priznal, da je zbolel. Zdravniki so mu diagnosticirali multiplo sklerozo, a je sam zatrdil, da ga to pri njegovem delu ne bo oviralo.

Pirejski klub lani ni osvojil nobene lovorike, tudi letos pa sezone ni dobro začel, v prvem krogu evrolige je minuli teden visoko izgubil proti francoskemu Asvelu Villeurbannu.

Težak trenutek

"To je težak trenutek za vse. Ločiti se moramo z odličnim trenerjem, predvsem pa s čudovito osebo," so sporočili iz grškega košarkarskega kluba.

"Prekinitev pogodbe je najboljša rešitev za obe strani. Moj čas z Olympiacosom je bil v marsičem poseben. Zelo cenim ljudi in družino, ki sem jo našel tukaj. Nimam drugega kot spoštovanje do vodstva, igralcev in osebja, s katerim sem imel veselje sodelovati. Želim jim le najboljše," so besede, s katerimi se je od kluba poslovil trener, ki je v svoji karieri osvojil številne lovorike, z Maccabijem iz Tel Aviva je bil leta 2014 tudi evropski prvak.

Leta 2012 je z rusko reprezentanco osvojil bronasto olimpijsko kolajno, dve leti pa je treniral tudi ekipo NBA Cleveland Cavaliers, s katero se je leta 2015 uvrstil v finale.

