Trenerski velikan v boju z zahrbtno boleznijo

Ameriški košarkarski trener David Blatt, ki od lanske sezone vodi Olympiacos, je v javnem pismu razkril, da so mu med lansko sezono diagnosticirali primarno progresivno obliko multiple skleroze. "Če od svojih igralcev in strokovnega štaba zahtevam, da so najboljša različica sebe in da vedno dajo od sebe sto odstotkov, moram kljub bolezni enako zahtevati tudi od sebe," je med drugim zapisal 60-letni košarkarski strokovnjak, ki se od košarke še ne želi posloviti.

O težki bolezni je zdaj košarkarski strokovnjak David Blatt prvič spregovoril tudi javno. "Včasih ti življenje brez pojasnila ali razlage nameni nepričakovane stvari. V takšnih trenutkih mora človek napraviti odločitve, ki pokažejo njegov pravi značaj. Pred nekaj meseci so mi diagnosticirali primarno progresivno obliko multiple skleroze. To je bolezen, ki se v različnih oblikah pojavi različnim ljudem. Ta avtoimuna bolezen na več načinov spremeni kakovost tvojega življenja in ti oteži izvajanje najbolj osnovnih stvari, ki si jih včasih jemal za samoumevne," je v pismu za javnost zapisal Blatt, bolezen pa so mu odkrili tudi s pomočjo klubskih zdravnikov Olympiacosa.

Med drugim je vodil tudi Cleveland na čelu z LeBronom Jamesom. Foto: Reuters

"Ko sem prestal začetni šok po diagnozi in se prebil skozi bolečino, ki jo bodo prinesle spremembe s to boleznijo, sem se odločil, da se ne bom kar tako predal. Bolezni se bom prilagodil in poskušal živeti tako kot do zdaj. Tudi tu sem uporabil svoje košarkarske metode reševanja težav. Vedno uporabim tri korake, in sicer, kaj je težava, zakaj se je pojavila in kako jo lahko rešimo. Bolezen se mi trenutno pozna predvsem v nogah, veliko težav imam z ravnotežjem in močjo," pojasnjuje 60-letni košarkarski strateg, ki se kljub bolezni še ne bo upokojil. Tudi v naslednji sezoni bo sedel na klopi Olympiacosa.

Eden najuspešnejših ameriških trenerjev v Evropi

Tudi v prihodnji sezoni bo vodil Olympiacos. Foto: Reuters 60-letni Bostončan z izraelskimi koreninami velja za enega od najuspešnejših ameriških trenerjev v Evropi. Kot igralec je med drugim igral za Maccabi in Hapoel Jeruzalem. Veliko uspehov pa je požel kot trener, kjer je med drugim vodil Maccabi, Efes, Cleveland Cavaliers in Darušafako. Med letoma 2006 in 2012 je uspešno vodil tudi reprezentanco Rusije, s katero je na olimpijskih igrah v Londonu osvojil bronasto odličje, ima pa tudi dve odličji z evropskih prvenstev v Španiji in Litvi. Z Maccabijem je leta 2014 osvojil evroligo, istega leta je prejel tudi nagrado za najboljšega trenerja leta.

"Sem trener in moja naloga je, da vodim in učim veliko ljudi. Če se borim s to boleznijo, še ne pomeni, da tega ne morem početi. Imamo srečo, saj mi pomagajo številni odlični doktorji in fizioterapevti, prav tako imam veliko pomoč v vodstvu kluba, ki je sprejelo moje težave. Kako naj se potem pritožujem? Tega nočem. Če od svojih igralcev in strokovnega štaba zahtevam, da so najboljša različica sebe in da vedno dajo sto odstotkov, moram enako zahtevati tudi od sebe," je med drugim še zapisal Blatt, ki se z Olympiacosom pripravlja na začetek nove sezone.

Kaj je multipla skleroza?

Multipla skleroza je kronična avtoimuna vnetna bolezen, ki prizadene osrednje živčevje. Ob procesu propadajo predvsem ovojnice živčnih vlaken. Značilno so pri istem bolniku prizadeta različna mesta v osrednjem živčevju in ob različnih časih. Gre za poslabšanja in izboljšanja funkcij, ki jih opravlja osrednje živčevje, pri čemer je izguba funkcije odvisna od mesta, ki je prizadeto.



Pri primarni progresivni obliki se prizadetost stopnjuje od samega začetka, brez pojava zagonov ali začasnega izboljšanja zdravstvenega stanja. Za to obliko pogosteje zbolijo osebe, starejše od 40 let, ta oblika multiple skleroze pa ima tudi slabšo prognozo.

