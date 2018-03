Olimpija je blizu optimuma

Po zmagi Olimpije proti Zadru z 90:85

Košarkarji Petrol Olimpije so z zmago proti Zadru (90:85) zaključili popotovanje v regionalni ligi ABA. Kakšna bo končna odločitev, bo znano po ponedeljkovi tekmi med Budućnostjo in FMP-jem, najverjetneje pa bodo Ljubljančani zaključili sezono na sedmem mestu. "Če bi bili kadrovsko malce bogatejši in ne bi bili poškodb, je bila letošnja sezona idealna sezona za nekaj takšnega," je glavni trener Zoran Martić odgovoril na vpašanje, kaj je Olimpiji manjkalo, da bi bila konkurenčna za prva štiri mesta in s tem za uvrstitev v izločilne boje.