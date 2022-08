Okrepitev v vrstah Helios Suns, Grk se seli v Turčijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarski prvoligaš Helios Suns se je danes okrepil z ameriškim branilcem Austinom Lukom, so sporočili iz kluba. V vrste Fenerbahčeja se seli Nick Calathes.

V zadnji sezoni je 27-letni in 191 centimetrov visoki branilec Austin Luke nastopal na Nizozemskem za Donar Groningen, pred tem pa so bile njegove evropske postaje še Nemčija, Španija in Latvija.

V ZDA je Luke obiskoval univerzo Belmont University, najbolj znan je po izjemni ekipni igri s številnimi asistencami, nikakor pa mu ni tuje tudi doseganje košev. V predlanskem polfinalu nizozemskega pokala je za prvoligaškega debitanta Yoast United dosegel kar 53 točk, so novo okrepitev opisali pri Helios Suns.

"Hvaležen sem Heliosu za priložnost, ki se mi odpira. Veselim se izzivov, ki nas čakajo v prihodnji sezoni tako v domačih tekmovanjih kot tudi v ligi ABA 2. O klubu sem slišal samo dobro, zato sem prepričan, da je bila odločitev za Domžale prava," je dejal Američan.

Nick Calathes Foto: Vid Ponikvar

Ekipo Fenerbahčeja pa je pred novo sezono okrepil najboljši asistent evrolige vseh časov Nick Calathes, ki je s turško ekipo podpisal pogodbo do konca sezone 2023/24. 33-letni košarkar je zadnji dve sezoni igral za Barcelono, s katero je imel še enoletno pogodbo, a sta se strani sporazumno dogovorili za prekinitev.