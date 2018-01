Okorn zapušča Olimpijo, prihaja Martić

Tako vodstvo kluba kakor tudi Gašper Okorn naj bi ob koncu sodelovanja navedla, da je bilo preveč nasičenosti med igralci in trenerjem, kar so pripisali posledici igranja v treh različnih tekmovanjih.

Dejstvo je, da Olimpija v regionalni ligi ABA, ki bi morala biti osrednji cilj, ne blesti. Po petih zaporednih porazih je na predzadnjem mestu.

Okorn, ki je lani po osmih letih spet pripeljal naslov prvaka v Ljubljano, hkrati se veselil tudi pokalne lovorike, zdaj zapušča zmajevo gnezdo. Na njegovo mesto se bo usedel 52-letni Zoran Martić.

Okorn je zapustil Petrol Olimpijo. Foto: Žiga Zupan/Sportida Izkušeni slovenski strokovnjak je z ljubljanskim moštvom sklenil pogodbo do konca sezone.

Martić je v karieri dosegel dva velika uspeha na reprezentančni ravni. Na evropskem prvenstvu do 22 let je leta 1998 v italijanskem Trapaniju popeljal ekipo do drugega mesta, dve leti pozneje pa se z reprezentanco do 20 let v Brnu veselil zlatega odličja.

V Olimpiji je v preteklosti že delal. Od leta 1993 do 1997 je bil trener mladinskega pogona, kot pomočnik članskega moštva pa med letoma 2008 in 2010.

V tujini je na primer vodil madžarska Szolnok in Körmend, ciprski Apoel, ukrajinski Himik, Budućnost iz Črne gore, MZT Skopje, Trefl Sopot, deloval pa je tudi na Kitajskem pri Hejiang Chouzhou Golden Bulls. V Sloveniji je bil prav tako na čelu številnih klubov (Krka, Slovan, Zlatorog, Helios, Kraški zidar, Škofja Loka in Rogla).