Okorn zapušča Novo mesto

"Našo člansko ekipo je že v prvi sezoni uspešno vrnil iz Lige ABA 2 v elitno Ligo ABA, kjer bo Krka igrala tudi v novi sezoni. Krka se je pod Okornovim vodstvom letos uvrstila tudi v finale pokala Spar, redni del Lige NKBM pa so naši košarkarji končali na 1. mestu. V preteklih dveh sezonah se je pod taktirko glavnega trenerja Gašperja Okorna uveljavilo tudi nekaj slovenskih košarkarjev, ki so prav pri njem dobili večjo minutažo ter pravo priložnost za svoj napredek in razvoj. Gašperju Okornu in Igorju Kešlju se zahvaljujemo za opravljeno strokovno delo in profesionalen odnos v teh dveh sezonah na Krkini klopi, obema pa želimo uspešno nadaljevanje trenerske kariere," je ob tem povedal predsednik kluba Andraž Šuštarič.

Okorn je moštvo vodil od leta 2022, pred tem pa je v Sloveniji kot trener deloval tudi pri Škofji Loki, Heliosu, Olimpiji in Slovanu. Trenerska pot ga je zanesla tudi v tujino, saj je vodil moštva tudi v Litvi, Latviji, Kuvajtu, na Poljskem, Hrvaškem in Madžarskem. Je tudi aktualni selektor reprezentance Madžarske.