Odločen, da ne bodo ponovili napake iz preteklosti #video

Slovenska košarkarska reprezentanca je brez spodrsljaja sklenila prvi cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo na sporedu čez dve leti. Slovenski košarkarji so v četrtek ugnali Hrvaško, včeraj pa so bili boljši še od Švedske. "Tudi Zoran Dragić, Čančar, Dončić in Tobey nas pozorno spremljajo in navijajo za nas. Želijo si igrati na svetovnem prvenstvu in so z nami v mislih," je po tekmi v Kopru povedal Jaka Blažič.

Slovenska izbrana vrsta je uspešno prestala prvi tekmovalni cikel po poletnih olimpijskih igrah, na katerih je osvojila četrto mesto. Zelo spremenjena in tudi oslabljena četa Aleksandra Sekulića se je uspešno spopadla s pritiskom zmage ter uspešno prestala izpita s Hrvaško in Švedsko. Vidno vlogo je tako kot že nekaj zadnjih let odigral košarkar Olimpije Jaka Blažič, ki je bil proti Švedski s 23 točkami drugi strelec Slovenije.

Blažič je dosegel 23 točk. Foto: Vid Ponikvar

"Zadnja leta sem med izkušenejšimi igralci, sploh v kvalifikacijskih oknih. To vlogo poskušam sprejeti in pomagati po najboljših močeh. Včasih gre, včasih tudi ne. Na zadnjih dveh tekmah smo dokazali, da lahko izvlečemo zmago po zahtevnih končnicah. Imamo igralce, ki so tega sposobni, in to veliko šteje," je po tekmi dejal Blažič.

Opozoril na napake

Slovenska izbrana vrsta je sicer obe tekmi začela bolj zadržano, nato pa vendarle našla odgovor na igro obeh zahtevnih tekmecev. "Prevečkrat se nam zgodi padec koncentracije. Včasih pozabimo naša pravila v obrambi, a to je tudi posledica tega, da nismo dolgo skupaj. Za takšne stvari je potrebnega veliko treninga, da nam vse skupaj pride v kri. Za to bomo morali še delati. Švedska ima nekaj igralcev, ki imajo individualno kakovost in igrajo v močnih ligah, kar se je na obračunu tudi pokazalo," pravi Blažič. "Pravo energijo smo pokazali šele v tretji četrtini. Takrat smo pritisnili na njihove zunanje igralce in tako bi morali igrati ves čas. Tudi v Zagrebu smo tekmo slabo začeli in to se nam ne sme ponavljati," je opozoril 31-letni slovenski košarkar.

"Prevečkrat se nam zgodi padec koncentracije." Foto: Vid Ponikvar

Slovenija je proti Švedski pokazala novo izjemno strelsko predstavo. Dosegla je 94 točk in zadela kar 14 trojk iz 30 poskusov. "Tudi na velikih tekmovanjih igramo na veliko število doseženih točk, ki jih veliko dosežemo iz protinapadov in neizdelanih napadov. To še bolj pride do izraza v kvalifikacijskih oknih. Ekipa je skupaj nekaj dni, vsi pridemo iz različnih klubov, kjer imamo različne navade in načela. Ni lahko. Selektor nam je povedal, da moramo igrati hitro košarko, iz protinapadov dosegati lahke koše in s tem pridobiti samozavest."

Z navijači pride dodaten zagon

Slovenska reprezentanca je imela v Kopru tudi bučno podporo s tribun. "Res je lep občutek igrati pred domačimi navijači. Nazadnje sem verjetno v takšnem vzdušju igral poleti pred začetkom kvalifikacij, ko smo igrali pripravljalno tekmo s Hrvaško v Stožicah. Košarko igramo zato, da razveseljujemo navijače in oni nam pomagajo do novih zmag," je dejal Blažič.

Blažič o Prepeliču:

Poleg Blažiča je bil junak srečanja proti Švedski Klemen Prepelič, ki je dosegel trideset točk. "'Prle' je vedno zelo motiviran, ko igra za reprezentanco. Tudi mene je presenetil z odnosom na treningih in na tekmah v tem tednu. On je bil v tem oknu naš najboljši košarkar in na obeh tekmah se je dokazal takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. Vidi se, da ima kvalitete in da igra košarko na najvišji ravni," je o svojem soigralcu dejal Blažič.

Mike Tobey zaradi operacije in okrevanja po športni herniji v tem ciklu ni mogel pomagati slovenski izbrani vrsti. Foto: Hendrik Osula/FIBA

Slovenija je po dveh tekmah na vrhu skupine C, kjer je še edina neporažena ekipa. V kvalifikacijah je pomembna vsaka tekma, saj se točke nesejo v nadaljnji del kvalifikacij. "Dosegli smo dve pomembni zmagi, kar je zagotovo pomembno tudi za naprej. V februarju pa se bo pisala spet nova zgodba. Spet ne vemo, kdo bo del reprezentančne akcije. Upam, da vsi, ki smo bili zdaj tu, in še kakšen dodaten igralec. Vse točke se nesejo v drugi del, štejejo vsi koši, zato je treba igrati vse do zadnje sekunde," je odločen Blažič, ki s soigralci ne želi ponoviti napake iz zadnjih kvalifikacij, po katerih je Slovenija ostala brez mesta na svetovnem prvenstvu.

"Zadnja izkušnja s kvalifikacijami za svetovno prvenstvo nas je naučila, da moramo vsako tekmo odigrati na sto odstotkih. S tem smo pridobili izkušnje. V košarki ni več eksotov, vsak zna igrati. Tudi mi se učimo in pridobivamo izkušnje, kako igrati takšne tekme," meni Blažič, ki verjame, da lahko Slovenija v prihodnosti spiše še kakšen podoben uspeh, kot ga je na olimpijskih igrah.

"Z vsemi košarkarji, ki smo bili na olimpijskih igrah, imamo skupino na WhatsAppu. Tudi Zoran Dragić, Čančar, Dončić in Tobey nas pozorno spremljajo in navijajo za nas. Želijo si igrati na svetovnem prvenstvu in so z nami v mislih," je sklenil Blažič.

Kapetan ponosen na ekipo

Poleg Blažiča in Prepeliča je bil v tem ciklu med nosilci igre tudi kapetan Edo Murić. Proti Švedski je dosegel 12 točk. "To je bila za nas zelo težka tekma. Švedska je zelo dobro odprla tekmo, nismo jim preprečili meta za tri točke, tako da je bilo res težko. Sploh prvih deset minut. A moram pohvaliti fante, saj smo kljub slabemu začetku stopili skupaj, se borili do konca. Zelo sem vesel, da nas je prišlo podpret toliko navijačev. Res je tako veliko lažje igrati kot v praznih dvoranah," je dejal Murić, ki je pogled usmeril že proti februarju.

Edo Murić je kot kapetan Slovenijo popeljal do dveh zmag. Foto: Vid Ponikvar

"Ti dve zmagi sta zelo pomembni, sploh za naprej. Vsaka tekma šteje in za zdaj gre vse po planu. Čuti se, da je večina reprezentanc, ki igra proti nam, zelo motivirana že od prve sekunde. To se res čuti na igrišču. Mi potrebujemo dlje časa, da se stroj ogreje, kar bomo zagotovo morali popraviti na naslednjih obračunih. Ponosen sem na fante, na celo ekipo, pa tudi na trenerja, ki res verjame v nas, kljub našim napakam, ki jih je bilo na teh dveh tekmah malo morje," je dejal slovenski košarkar, ki je v soboto dopolnil 30 let.

