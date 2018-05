Obletnica veličastne zmage in plakata, ki je razjezil Američane

Na današnji dan pred 48 leti je jugoslovanska košarkarska reprezentanca pred očmi domačih navijačev v Hali Tivoli osvojila naslov svetovnega prvaka. V ekipi 12 igralcev sta bila tudi dva Slovenca, Ivo Daneu, kapetan ekipe, ki je z naslovom svetovnega prvaka sklenil uspešno reprezentančno kariero, in Aljoša Žorga. V zgodovino pa se je zapisal tudi pomenljiv napis na enem od transparentov Luna vaša, zmaga naša, ki ima globlji pomen.

Kot nam je v enem od pogovorov pojasnil Ivo Daneu, legendarni košarkar, ki je oktobra lani dopolnil 80 let, so transparent z napisom Luna vaša, zmaga naša, ki se je bohotil na tribunah Hale Tivoli, izdelali navijači iz Primorske.

Ivo Daneu, kapetan jugoslovanske košarkarske reprezentance, ki ji je bil legendarni transparent namenjen. Foto: Sportida

Navdih za hudomušno besedilo na plakatu Luna vaša, zlata naša so navijači našli v ameriškem poletu na Luno leta 1969, leto pred prvenstvom, ki so ga takrat označili za majhen korak za človeka, a velik za človeštvo.

"Navijači so z njim želeli povedati, da so naši tekmeci resda osvojili Luno, zlata medalja svetovnega prvenstva pa bo vendarle naša," se je spominjal Daneu, kapetan ekipe, ki je leta 1970 na domačem svetovnem prvenstvu osvojila naslov svetovnih prvakov. Navijači so mu nekaj let pozneje ob eni od obletnic podarili kopijo transparenta.

Reprezentanco Jugoslavije so na SP 1970 poleg Daneua sestavljali: Krešimir Ćosić, Petar Skansi, Nikola Plećaš, Vinko Jelovac, Aljoša Žorga, Rato Tvrdić, Damir Šolman, Ljubodrag Simonović, Trajko Rajković, Dragutin Čermak in Dragan Kapičić. Ekipo je vodil Ranko Žeravica.

Utrinki s SP v košarki leta 1970:

Predstavitev reprezentance na svetovnem košarkarskem prvenstvu, ki ga je pred 48 leti gostila Hala Tivoli. Foto: Miloš Švabić, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Komplet odličij za najboljše Foto: Miloš Švabić, hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Dragocena zmaga pred domačim občinstvom. V sredini je Ivo Daneu, kapetan jugoslovanske reprezentance.

Navijači so s tem istim plakatom po zmagi jugoslovanske reprezentance vandrali po Ljubljani, se fotografirali, nazadnje pa pristali pred hotelom Lev v Ljubljani, kjer so bili nastanjeni tudi ameriški košarkarji.

"Američane je plakat seveda razjezil, zato so navijače obmetavali z vrečkami, napolnjenimi z vodo," se je spomnil Daneu, ki je starostni jubilej pospremil tudi z izidom biografije, ki jo je pripravil avtor Bojan Budja.

Navijači so že na transparentu napovedali, kaj si želijo. Če so bili jugoslovanski košarkarji na olimpijskih igrah v Mehiki leta 1968 podprvaki, naj bodo v Ljubljani okronani za svetovne prvake. Foto: Edi Šelhaus, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Naslov svetovnih prvakov je bil zgodovinski dosežek jugoslovanske košarke, o velikem medijskem zanimanju pa pričajo številke, ki so jih pred leti zbrali v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

Svetovno košarkarsko prvenstvo v Jugoslaviji je spremljalo 336 novinarjev, reporterjev, komentatorjev in fotografov z vsega sveta. Več kot 2.500 ohranjenih večinoma črno-belih fotografskih posnetkov sedmih fotografov, Naceta Bizilja, Svetozarja Busića, Marjana Cigliča, Egona Kašeta, Edija Šelhausa, Miloša Švabića in Matije Juroviča, hrani Muzej novejše zgodovine, dosežku pa se poklanja tudi film srbskega režiserja Darka Bajića z naslovom Postali bomo prvaki sveta.