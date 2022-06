Oblecite majico in navijajte za naše!

Spar Slovenija je zvest sponzor moške članske košarkarske reprezentance, ki bo septembra na Eurobasketu v Nemčiji branila naslov evropskega prvaka. Že konec junija pa se bodo naši fantje v Ljubljani na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pomerili z reprezentanco Hrvaške.

Ob letošnjem dogajanju na košarkarskem parketu je Spar v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije ustvaril nepogrešljiv navijaški pripomoček za letošnji Eurobasket – posebno navijaško majico "Ne se šparat", ki bo poskrbela za dodatno mero evforije tako na navijaški tribuni kot pred domačimi televizijskimi sprejemniki. Z vsakim nakupom navijaške majice bo Spar podaril 1 evro dobrodelnemu skladu za razvoj mladih slovenskih košarkarjev; donacijo bodo namenili za nakup športne opreme na taborih KZS, 250 mladim košarkarjem pa bodo omogočili ekskluziven ogled tekme med reprezentancama Slovenije in Hrvaške v ljubljanskih Stožicah.

V Sparove majice "Ne se šparat" se lahko obleče vsa družina, saj so v ponudbi tako ženske in moške kot tudi otroške majice. Vsak član družine pa si lahko svojo posebno navijaško majico tudi personalizira. Natisnite si ime, priimek in/ali poljubno številko ter navijajte v slogu.

Malica za navijače

Spar bo poskrbel tudi za okusne in zdrave navijaške prigrizke.

Na Sparovih policah boste našli tako imenovano Sparovo peterko iz linije izdelkov Spar To Go. V ponudbi petih izdelkov z visoko vsebnostjo beljakovin boste našli Pick&Roll wrap s prekajenim lososom, sendvič Čista trojka, skodelico MVP s piščancem, peresnike All-star s pršutom in Time out - Buddha vegan skodelico z nizko vsebnostjo nasičenih maščob in soli. Recepte zanje je pripravil certificiran osebni trener Blaž Mihev. Njegove fit recepte najdete tudi na na Sparovem Instagramu @spar.si in kulinarični spletni strani Jedel bi.

V ponudbi izdelkov Spar To Go sicer najdete raznovrstne, dnevno sveže, v trgovini pripravljene jedi za vse tiste, ki vam primanjkuje časa za malice ali kosilo. Ponudbo preverite tukaj. Pa dober tek!