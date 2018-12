Nov udarec za slovensko reprezentanco

Izbrana vrsta, ki ji poveljuje Rado Trifunović, je v četrtek visoko izgubila na gostovanju pri Ukrajini (54:82) in si dokončno zaprla pot za morebiten odhod na svetovno prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Kitajska.

V tem kvalifikacijskem oknu bo Slovenija odigrala v nedeljo še tekmo proti Latviji (17.00), februarja pa sledita tekmi s Turčijo in Ukrajino.

V naslednjem obračunu bo že tako zdesetkana in mlada reprezentanca še dodatno oslabljena, saj ji ne bo mogel pomagati Žiga Dimec. Pred reprezentančnim zborom je dobil novega delodajalca in pred tekmo z Latvijo odpotoval v Litvo, kjer ga pričakujejo pri Panevežys.

''Najpomembnejše je, da na tekmi proti Latviji popravimo vtis, ki smo ga pustili v Ukrajini. Čeprav je bila pri igralcih prisotna velika želja, jim tega po odločnem začetku Ukrajincev ni uspelo pokazati in so celotno tekmo igrali v nekakšnem krču. Zdaj nas vse skupaj čaka kar nekaj nalog. Najprej se moramo regenerirati, saj smo od zadnjih treh dni kar dva preživeli na poti, ter igralce po takšnem porazu psihološko in igralsko dvigniti. Igro latvijske reprezentance smo si že ogledali. Znova se bomo pomerili z reprezentanco, ki je močna pod košem. Za nameček nas zapušča Žiga Dimec, ki se mora pridružiti novemu klubu. Z Litovci je pogodbo podpisal že pred tekmo z Ukrajino. Novi delodajalci so želeli, da se jim pridruži takoj, a si je izboril, da je odigral še tekmo z Ukrajino. V borbi pod košem bodo tako morali pomagati tudi igralci, ki igrajo na poziciji 3 in 4. Latvija v Ljubljano prihaja po porazu z odlično Črno goro, ki je imela v zasedbi vse evroligaške igralce Budućnosti. Lovili bodo zmago, ki bi jih ohranila pri borbi za svetovno prvenstvo. A tudi mi bomo lovili zmago, ki bi nam dvignila samozavest," pred tekmo razmišlja prvi mož stroke.