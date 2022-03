"Ni evforije, ni depresije"

"Dobro smo začeli. Osredotočeni smo bili v obrambi, v napadu sledili načrtu, ki smo si ga zastavili pred tekmo. Dobro smo nadzorovali zadevo. Če bi moral izpostaviti kakšno slabo stvar, so to oscilacije. Lahko bi šli na 30 točk razlike. Ritem smo imeli, morda smo se preveč sprostili. Temu se moramo posvečati. Zadovoljen sem s pripravo igralcev," so bile prve besede Jake Blažiča po zmagi Cedevite Olimpije proti Budućnosti z 92:78.

S 23 točkami je bil najboljši strelec, dobro predstavo pa je prikazal tudi center Alen Omić z 19 točkami, osmimi skoki in nekaj ključnimi potezami, kot je bila trojka, ki je pri 90:78 dokončno prelomila tekmo.

"Mislim, da smo se povezali v celoto"

Ljubljančani so v zadnjem obdobju ujeli ritem. V preteklem mesecu, v katerem je bil sicer še reprezentančni premor, so zmagali prav na vseh tekmah in osvojili slovensko pokalno lovoriko: "Vseskozi smo dobro delali. Verjeli smo v skupni uspeh. Lani smo zelo dobro začeli, a nismo izpeljali, kot smo si želeli. Naredili smo nekaj menjav. Pripeljali smo Ferrella (Yogi Ferrell, op. a.) in Omića. Počasi smo prihajali v ritem. Verjamem v ekipo. Nato je prišel še Zoran (Zoran Dragić, op. a.). Mislim, da smo se povezali v celoto. Morda se še kdo išče, vendar večina deluje."

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Edina poraza, ki ju je Blažič v zadnjem mesecu zabeležil, sta bila v reprezentančnem dresu. O tem, kako je lahko hitro preklopil v klubske ustroje, potem ko je Slovenija dvakrat izgubila proti Finski v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal: "Pred reprezentančno akcijo smo pričakovali dve zmagi. Morda smo se zaradi tega priprav lotili preveč sproščeno. To se je videlo na prvi tekmi. Nismo bili agresivni. Nismo znali. Na domači tekmi je bila nato skrhana samozavest. Nismo se našli. Vplivalo je na igralce. Po vrnitvi v klub smo zelo hitro preklopili. Ko bomo končali sezono, bomo morali junija dobro trenirati za nove reprezentančne tekme."

"Nismo nič posebnega. Ena tekma ne naredi prvakov."

Pred začetkom sezone je bil cilj nekoliko višji kot le uvrstitev v končnico EuroCupa. Zdaj je to osrednja naloga, a se zavedajo, da lahko v nadaljevanju sezone naredijo še kaj več: "Glede na slab štart je glavni cilj, da pridemo med osem. Če bo priložnost, jo bomo zgrabili z obema rokama. Pokazali smo, da znamo igrati v gosteh, kar bo v izločilnih bojih pomembno."

Foto: Luka Vovk/Sportida

Valovitega dogajanja v sezoni se je dotaknil še glavni trener Jurica Golemac, ki je zdaj zadovoljen s prikazanim: "Sezona je imela veliko vzponov in padcev. Na nekaj grdih tekmah smo izgubili. Ni evforije, ni depresije. Dvigniti moramo glave. Nismo nič posebnega. Ena tekma ne naredi prvakov. Gledamo naslednje tekme. Nimam pojma, kaj sledi prihodnji teden. Vem, da je v četrtek tekma s Promitheasom."

V skupini B je položaj zelo izenačen, zlasti med ekipami, ki se borijo za napredovanje. Zadnji Promitheas ima štiri zmage, šesta Cedevita Olimpija dve več. Prav grški predstavnik bo gostoval že v četrtek v Stožicah. Z zmago bi košarkarji slovenskega predstavnika naredili veliko delo v boju za napredovanje, a še zdaleč ne bi bilo vse rešeno. Obetajo se napeti zadnji krogi EuroCupa.

Lestvica skupine B EuroCupa



1. Valencia 14 tekem - 10 zmag

2. Gran Canaria 13 – 9

3. Budućnost 14 – 8

4. Venezia 12 - 7

5. Virtus Bologna 13 – 7

6. Cedevita Olimpija 13 – 6

7. Ulm 14 - 6

8. JL Bourg 14 – 5

9. Bursaspor 12 – 4

10. Promitheas 13 – 4