Neporaženi že skoraj 12 let

SKOK V ŠPORTNO PRETEKLOST

Sirtaki v polfinalu SP 2006 Foto: Getty Images

Prvega septembra 2006 je ameriška košarkarska noga stopila na grško mino. Po sedmih zaporednih zmagah, med katerimi je bila ena tudi proti slovenski reprezentanci (114:95), je četo, ki jo je vodil Mike Krzyzewski, v polfinalu svetovnega prvenstva na Japonskem presenetila zasedba pod vodstvom Panagiotisa Giannakisa. Ta je leto pred tem v Beogradu ekipo popeljal že do naslova evropskega prvaka.

Ker so Američani pred tem na olimpijskih igrah v Atenah osvojili bronasto kolajno, na domačem svetovnem prvenstvu 2002 pa pristali na zanje sramotnem šestem mestu, poraz proti Grkom (101:95) resda ni bil označen za zgodovinsko senzacijo. Američani so tedaj veljali za zelo premagljive, predvsem ob conski obrambi in discipliniranih napadih z ekipno kombinatoriko.

Evropski prvaki so to znali izkoristiti. Izstopal je še vedno aktivni Vassilis Spanoulis (22 točk). Svoje so dodali še Michail Kakiouzis (15), "baby Shaq" oziroma Sofoklis Schortsanitis (14), Dimitris Diamantidis (12) … Ekipa, sestavljena iz igralcev iz lige NBA, med katerimi so bili tudi Carmelo Anthony, Lebron James in Dwyane Wade, je po prepričljivi prvi četrtini, nato pa padla v grški mlin ter v strelskem obračunu ostala praznih rok.

Chris Bosh si je proti Grkom sicer dal duška z zabijanjem, a se končne zmage ni veselil. Foto: Getty Images

Dan potem …

Že naslednji dan so Američani zaigrali na tekmi za tretje mesto ter si z zmago nad Argentino (96:81) priborili obliž za polfinalno rano. Prav s tisto tekmo pa se je začel pisati niz ameriške neporaženosti na uradnih tekmah, torej v kvalifikacijah, na ameriškem prvenstvu, olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih.

Američani so pač spoznali, da je vrag odnesel šalo. Na veliko tekmovanja so začeli pošiljati fizično izjemno močne in dovolj motivirane zasedbe, ki so jih vedno znali začiniti tudi s kakšnim zvezdniškim imenom. V nizu so osvojili ameriško prvenstvo 2007 v Las Vegasu, olimpijski turnir 2008 v Pekingu, svetovno prvenstvo 2010 v Turčiji, olimpijske igre 2012 v Londonu, svetovno prvenstvo 2014 v Španiji, olimpijske igre dve leti pozneje v Braziliji in lani še ameriško prvenstvo v Urugvaju in Argentini.

Mlajša ekipa je slavila tudi štiri zmage v prvem Fibinem oknu kvalifikacij za nastop na SP 2019. Skupno je torej reprezentanca ZDA v slabih dvanajstih letih vknjižila kar 62 zaporednih zmag. O premoči pričata predvsem izkupička na olimpijskih igrah (24:0) in svetovnih prvenstvih (19:0).

Anthony Randolph: leta 2015 v dresu ZDA Foto: Reuters Sliko kvari le "Tončkova" druščina

Ameriški košarkarji so, resda brez zvezd iz lige NBA, leta 2015 nastopili tudi na panameriških igrah v Torontu. Tam so zasedli tretje mesto, potem ko so jih premagali Brazilci in Kanadčani. Zanimivo je, da je za tedanjo ameriško selekcijo igral tudi Anthony Randolph, tedaj še član Lokomotiva iz Kubana, in bil eden od najboljših posameznikov bronaste zasedbe. Dve leti pozneje je prejel slovensko državljansko in se pod vodstvom Igorja Kokoškova veselil naslova evropskega prvaka.

Pogled v prihodnost …

Američani so status nepremagljivega velikana trdno odločeni zadržati tudi v prihodnje, torej na svetovnem prvenstvu leta 2019 na Kitajskem in leto pozneje na olimpijskih igrah na Japonskem. Selektorsko taktirko bo vihtel Gregg Popovich, prav ta mesec pa je reprezentančno vodstvo naznanilo širši seznam, na katerem je 35 zvezdniških kandidatov za ameriški dres na omenjenih dveh tekmovanjih.

James Harden: znova v reprzentanci? Foto: Guliver/Getty Images

Izbranci so: Harrison Barnes (Dallas Mavericks), Bradley Beal (Washington Wizards), Devin Booker (Phoenix Suns), Jimmy Butler (Minnesota Timberwolves), Mike Conley Jr. (Memphis Grizzlies), DeMarcus Cousins (New Orleans Pelicans), Stephen Curry (Golden State Warriors), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Andre Drummond (Detroit Pistons), Kevin Durant (Golden State Warriors), Paul George (Oklahoma City Thunder), Eric Gordon (Houston Rockets), Draymond Green (Golden State Warriors), Blake Griffin (Detroit Pistons), James Harden (Houston Rockets), Tobias Harris (Los Angeles Clippers), Gordon Hayward (Boston Celtics), Kyrie Irving (Boston Celtics), LeBron James (Cleveland Cavaliers), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), CJ McCollum (Portland Trail Blazers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Victor Oladipo (Indiana Pacers), Chris Paul (Houston Rockets), Isaiah Thomas (Los Angeles Lakers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Myles Turner (Indiana Pacers), Kemba Walker (Charlotte Hornets), John Wall (Washington Wizards) in Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder).