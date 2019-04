Nekdanji Dončićev soigralec spet s težavami

Španski košarkar Sergio Llull si je prav na zadnji tekmi rednega dela evrolige poškodoval zadnjo ložo leve noge. Moštvo Real Madrida, za katerega igrata člana zlate slovenske reprezentance z EuroBasketa Klemen Prepelič in Anthony Randolph, je na koncu izgubilo tudi dvoboj z Žalgirisom.

V četrtfinalu bodo tako aktualni prvaki evrolige igrali proti Panathinaikosu, s katerim so se pomerili že lani in si prek grškega predstavnika zagotovili mesto na zaključnem turnirju elitne četverice, kjer je kraljevi klub na krilih našega Luke Dončića osvojil prestižno lovoriko.

Zaradi poškodbe bo Llull serijo s Panathinaikosom, ki je osvojil šesto mesto, najverjetneje spremljal v civilni opravi.

"Pošteno povedano je težko pričakovati, da bi lahko zaigral proti Panathinaikosu. Želel bi si, vendar je videti zapleteno in v našem zdravniškem osebju nimamo čarovnikov in gurujev. So izjemni ljudje, odlični strokovnjaki, vendar ne čarovniki ali guruji. Verjamem pa, da bodo naredili vse, da se bo Llull vrnil pripravljen in v najpomembnejšem trenutku kot lani," je o težavah Llulla spregovoril trener Pablo Laso.

Španski igralec je pred kratkim že preživljal težke trenutke, potem ko je moral zaradi poškodbe kolena na operacijo in na pot večmesečne rehabilitacije. Tokratna odsotnost bo bistveno krajša, vendar se je poškodba zgodila v najmanj prijetnem trenutku za Real Madrid.