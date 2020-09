Negativna Olimpija v prvi finale

Trener Olimpije Jurica Golemac si je lahko oddahnil, ko so ga obvestili o negativnih rezultatih testov na novi koronavirus. Nova realnost, ki pa jo v Stožicah ob dejstvu, da še pred tedni niso vedeli, ali se bo sezona na mednarodni sceni sploh začela, hitro sprejeli. Zdaj je v ljubljanskih mislih francoski prvoligaš Nanterre 92, pri katerem bodo v okviru prvega kroga EuroCupa gostovali v sredo, medtem ko pa se o novomeški Krki, ki bo nedeljski tekmec v uvodnem krogu lige ABA, vitaminski "zmaji" še ne pogovarjajo.

Košarkarji so danes pozdravili novega soigralca, in sicer ameriškega krilnega centra Jarroda Jonesa, za katerega so se po poškodbi sudansko-avstralskega centra Mangoka Mathianga hitro dobili sredstva in posluh vodstva. Vseeno v Franciji še ne bo na voljo trenerju Golemcu, ta se zaradi tega zaveda nekoliko večje ranljivosti pod košem, kjer pa ima vseeno na voljo Mikaela Hopkinsa, Žigo Dimca in Ivana Marinkovića. Sta pa zato poškodbi kolena in zapestja sanirala organizatorja igre Roko Leni Ukić in Kendrick Perry ter sta kot pomembna nosilca igre povsem pripravljena.

Kendrick Perry je ognjeni krst (superpokal) opravil z visoko oceno. Kako bo na mednarodnem prizorišču? Foto: Sportida

"Obdobje spoznavanja je končano. Začutili smo drug drugega. Vemo, da moramo igrati ekipno. Dolgo smo čakali na prvo pravo preizkušnjo. Odhajamo po zmago, čeprav se zavedamo neugodnosti francoskega tekmeca. A po tako dolgem obdobju so prve tekme vedno pomembne. Zmaga bi nam vlila dodatno samozavest," pred prvo uradno tekmovalno preizkušnjo sezone razmišlja kapetan Olimpije Jaka Blažič, ki pričakuje atletsko čvrsto ekipo z izrazitimi strelci ter marljivimi visokimi igralci, katerih pogled pogosto beži proti podajam v protinapad.

"Vsaka naslednja tekma je najbolj pomembna. Vsaka mora biti za nas zadnja tekma v sezoni. Lotiti se je moramo tako, kot da gre za finale. Predvsem v Evropi je vsaka tekma še posebej pomembna, kar toliko bolj velja za gostovanja. To šteje dvojno. Preprosto, dati moramo vse od sebe in se boriti za zmago," pa pred potjo v Francijo poudarja Golemac, ki je na tabli v slačilnici podčrtal nekaj imen tokratnega tekmeca. Predvsem so to francoski reprezentant Isaia Cordinier, ameriški organizator igre Dwight Buycks in njegov rojak Tyler Stone.

"Do zmage vodi le ekipna obramba," pravi Golemac. Kako premagati Nanterre, dobro vesta nekdanja košarkarja Olimpije Alen Omić in Zack Wright, sicer člana moštva Bourg-En-Bresse, ki je bilo v prvem krogu francoskega prvenstva pretrd oreh za evropskega nasprotnika "zmajev". Je pa ta za dobro popotnico ob koncu tedna v gosteh ugnal Limoges.