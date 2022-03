Booker še enkrat dokazal svojo vrednost: 49 točk za prvo mesto Phoenixa

Denver in Phoenix sta se ponoči srečala tretjič v tej sezoni. Košarkarji Phoenixa so bili boljši s 140:130.

Denver in Phoenix sta se ponoči srečala tretjič v tej sezoni. Košarkarji Phoenixa so bili boljši s 140:130. Foto: Guliverimage

Košarkarsko moštvo Phoenix Suns je upravičilo sloves najboljše ekipe te sezone. V gosteh so s 140:130 premagali Denver Nuggets in se veselili že 60. zmage v tej sezoni ter neulovljive prednosti na vrhu zahodne konference in lige. Devin Booker je k zmagi prispeval 49 točk, Nikola Jokić pa je v statistiko poražencev vpisal 28 točk. Phoenix je tako tretjič v svoji zgodovini po letih 1993 in 2005 osvojil naslov rednega dela lige.

Za Devina Bookerja je 49 točk največji strelski izkupiček v tej sezoni, k temu pa je dodal deset podaj. Vrste Phoenixa je na gostovanju v Denverju znova okrepil tudi Chris Paul, ki se je vrnil po več kot mesecu bolniškega dopusta zaradi zlomljenega zapestja. Dosegel je 17 točk in 13 podaj pri šesti zaporedni zmagi Phoenixa.

☀️ @DevinBook's SEASON-HIGH leads the @Suns to win No. 60, clinching the best record in the NBA!



49 points

16-25 shooting

10 assists

3 steals pic.twitter.com/iDvNrM5zjL — NBA (@NBA) March 25, 2022

Za Denver 28 točk najkoristnejšega igralca lanske sezone, Srba Nikole Jokića, ni bilo dovolj proti najboljši ekipi rednega dela. Denver je sicer vodil večji del tekme, Phoenix je do vodstva prišel šele v zadnjih šestih minutah.

Trener Michael Malone je podaljšal pogodbo z Denver Nuggets za večletno obdobje. To je njegova sedma sezona v vlogi glavnega trenerja v Salt Lake Cityju.

Tudi Grizliji potrdili mesto v končnici

Mesto v končnici so v pretekli noči potrdili še Memphis Grizzlies, ki so s 133:103 premagali Indiana Pacers. Desmond Bale je dosegel 30 točk za Grizlije, ki so z izkupičkom 51:23 na drugem mestu zahodne konference. Indiana ni v igri za končnico.

Branilci naslova kljub odsotnosti zvezdnikov premagali Čarovnike

V najmočnejši ligi na svetu so v noči na petek zmagali še branilci naslova Milwaukee Bucks, ki so kljub odsotnosti prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa in Khrisa Middletona na domačem parketu s 114:102 premagali Washington Wizards. Jrue Holiday je bil prvi strelec Milwaukeeja s 24 točkami, dodal je deset podaj. Milwaukee je s 46:27 na drugem mestu vzhoda.

Zmago so v pretekli noči dosegli še Toronto Raptors, ki so bili s 117:104 boljši od Cleveland Cavaliers, in New Orleans Pelicans, ki so Chicagu s 126:109 zadali peti poraz na zadnjih šestih tekmah. Ključna je bila zadnja četrtina, ki so jo Pelikani dobili s 40:24.

Dončić v akciji v noči na soboto, kaj pa Dragić?

Ekipi s Slovencema Luko Dončićem in Goranom Dragićem sta v pretekli noči počivali. Dončić bo po tekmi počitka z Dallas Mavericks znova v pogonu na gostovanju pri Minnesoti v noči na soboto, Goran Dragić pa bi se po tekmi odmora zaradi bolečin v kolenu z Brooklyn Nets lahko vrnil v noči na nedeljo na gostovanju pri nekdanjem klubu iz Miamija.

Liga NBA, 24. marec: Toronto Raptors : Cleveland Cavaliers 117:104

Siakam 35, Boucher 17, Anunoby 14; Markkanen 20, Garland 18, 10 as., Love 12, 10 sk.



Memphis Grizzlies : Indiana Pacers 133:103

Bane 30, Jackson Jr. 20, Konchar 18; Stephenson 25, Bitadze 14, Brissett 13 Milwaukee Bucks : Washington Wizards 114:102

Holiday 24, 10 as., Allen 21; Smith 17, Caldwell-Pope 16, Porzingis 16



New Orleans Pelicans : Chicago Bulls 126:109

Graham 30, McCollum 25, Valanciunas 16, 19 sk.; LaVine 39, White 23, Vučević 16 Denver Nuggets : Phoenix Suns 130:140

Jokić 28, Hyland 23, Morris 15, Gordon 21; Booker 49, 10 as., Bridges 22, Paul 17, 13 as.

Lestvica:

