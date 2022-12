Dončić proti Čančarju. Ena proti ena. Kdo bo dobil tretje soočenje?

Ob štirih zjutraj miljo nad morjem na derbiju lige NBA igrajo Denver Nuggets in Dallas Mavericks. Že tretjič v sezoni si bosta nasproti stala Vlatko Čančar in Luka Dončić. Trenutno je ena proti ena. Rezultat tekme bomo na Sportalu spremljali v živo.

Pred dobrima dvema tednoma so Dallas Mavericks in Denver Nuggets igrali med sabo dvakrat v dveh dneh. Na prvi tekmi je Dallas zmagal s 127:99, Luka Dončić pa je dosegel svojega 50. trojnega dvojčka. Dal je 33 točk. To je bila prva tekma, na kateri je imel nekaj višjo minutažo v vrstah Denverja Vlatko Čančar. V 23 minutah je dal osem točk. Ko so igrali dan pozneje, je Denver zmagal z 98:97. To je bila tista tekma, na kateri sta tako Dončić kot Čančar zadela trojko ob zvoku sirene, ki je označila konec prvega polčasa. A Lukova zaradi prestopa ni veljala, je pa imel 0,2 sekunde pred koncem tekme žogo Denver, in s polovice je zadel prav Vlatko. Sta pa na teh dveh tekmah pri Nuggetsih manjkala tako Nikola Jokić kot Jamal Murray, njihova najboljša posameznika.

Foto: Reuters Po tistem porazu je Dallas izgubil še trikrat zapored. Zdaj spet igrajo nekaj bolje. Na zadnjih štirih tekmah so zmagali trikrat, v noči na torek so premagali Phoenix Suns, vodilno ekipo zahodne konference (16 zmag). Dallas je tako pri 12 zmagah. Denver jih ima 14. Izgubil je zadnji dve tekmi (proti Atlanta Hawks in New Orleans Pelicans), pred tem pa je zmagal na štirih zaporednih tekmah. Imajo pa Nuggets znova nekaj težav z manjkajočimi igralci. Zaradi poškodbe sta za to tekmo že odpisana Kentavious Caldwell-Pope in Michael Porter ml., se pa najverjetneje na parket vrača Jeff Green. Pri Mavericksih so vsi ključni igralci pripravljeni za igro, Christian Wood se je po bolezni vrnil že ob ponedeljkovi zmagi.

