Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ligi NBA bomo danes ponoči na obračunu Dallasa in New Orleansa v Teksasu prvič dočakali obračun novinca leta iz prejšnje sezone Luke Dončića in številke lanskoletnega nabora Ziona Williamsona. Na delu tudi Goran Dragić, ki z Miamijem gosti Orlando.