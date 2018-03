Goran Dragić si z Miamijem lahko zagotovi končnico

Liga NBA, 29. marec

Miami Heat, ki z Goranom Dragićem upa na čim boljši položaj pred končnico lige NBA na vzhodni konferenci, gostijo košarkarje Chicago Bulls, ki v tej sezoni spadajo med najslabše v ligi in so izgubili zadnjih šest tekem, ki so jih odigrali. Vročica si lahko zagotovi končnico, če premaga Chicago in če Detroit Pistons izgubi z Washington Wizards.